Tom Saintfiet ne manque pas d'ambition : "On veut la finale"

Le Mali a éliminé la Tunisie aux tirs au but et s'est donc qualifié pour les quarts de finale de la CAN. Tom Saintfiet, qui n'a jamais dépassé ce stade, rêve en grand.

Tom Saintfiet a déjà obtenu de beaux résultats en Coupe d'Afrique des Nations avec une "petite" sélection : c'était en 2021 avec la Gambie, qu'il avait emmenée en quarts de finale pour sa toute première participation à la CAN.

Cette année, le Belge égale ce résultat : en éliminant la Tunisie aux tirs aux buts, le "globetrotter" du football belge s'est qualifié avec le Mali pour un nouveau quart de finale. Il affrontera le Sénégal, un véritable géant du football africain.

"Mes joueurs ont été héroïques. Après 29 minutes, nous prenons un carton rouge incorrect", estimait-il après la rencontre dans des propos relayés par Foot-Africa. "Après nous avons dû nous battre et beaucoup défendre, mais tout le monde a bien fait son job".

Si ce quart de finale est déjà un bel objectif atteint, le Mali et Saintfiet ne se privent pas de rêver. "Je suis très fier. Nous sommes là, et le rêve est d'aller en finale", clame l'entraîneur de 52 ans.

Le Mali affrontera le Sénégal ce vendredi. En 2023, les Aigles avaient déjà atteint les quarts de finale ; leur dernière demi-finale date de 2013.