Un ancien coach du Standard va arrêter sa carrière en fin de saison

Un ancien coach du Standard va arrêter sa carrière en fin de saison
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2522

Ron Jans a officialisé sa décision : il va arrêter sa carrière d'entraîneur en fin de saison. Il ne prolongera pas à Utrecht.

Son passage au Standard de Liège n'avait pas forcément marqué les esprits sur le plan sportif, mais sa personnalité entière et chaleureuse avait laissé un très bon souvenir aux supporters : Ron Jans, 67 ans, prendra sa retraite au terme de la saison 2025-2026.

Il avait déjà évoqué cette possibilité voilà quelques jours dans une interview, et a désormais officialisé sa décision via le site officiel du FC Utrecht, qu'il entraîne depuis 2023. "Je n'ai jamais caché que l'envie d'arrêter se faisait de plus en plus forte ces dernières années", justifie l'entraîneur néerlandais.

Ron Jans prend "une décision très difficile"

"J'ai un travail fantastique et je me plais énormément au FC Utrecht. Mais petit-à-petit, on se rend compte qu'on est pas maître du temps qui passe. Et ces dernières années, je ressens un besoin grandissant de temps, pour ma famille, mes amis, mes hobbys et peut-être bien aussi pour moi-même", continue Jans.

"Cela a été une décision très difficile (...) Avec le temps, on comprend qu'il y a un moment où il faut dire que c'en est assez, et ce moment, c'est l'été prochain", conclut l'ancien coach du Standard, passé à Sclessin de 2012 à 2013. 


Après le Standard, Jans est retourné aux Pays-Bas, à Zwolle et Groningue (directeur sportif), avant un bref passage au FC Cincinnati, en MLS. Après trois ans à Twente, il avait rejoint Utrecht en 2023, décrochant notamment une superbe 4e place en Eredivisie la saison passée. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Ron Jans

Plus de news

Silvio Proto présente la prochaine pépite de Neerpede : "Mais il a encore des progrès à faire"

Silvio Proto présente la prochaine pépite de Neerpede : "Mais il a encore des progrès à faire"

17:30
Six mois puis s'en va : une légende de Pro League donne sa version des faits

Six mois puis s'en va : une légende de Pro League donne sa version des faits

17:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/01: Gboua - Hadj Moussa

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/01: Gboua - Hadj Moussa

16:30
Un Diable Rouge n'écarte pas un départ cet hiver : "J'ai besoin de temps de jeu"

Un Diable Rouge n'écarte pas un départ cet hiver : "J'ai besoin de temps de jeu"

16:30
Le Standard récupère un jeune talent, dont le prêt s'achève plus tôt que prévu

Le Standard récupère un jeune talent, dont le prêt s'achève plus tôt que prévu

16:30
En Challenger Pro League il y a deux ans, et bientôt transféré pour 25 millions d'euros ?

En Challenger Pro League il y a deux ans, et bientôt transféré pour 25 millions d'euros ?

16:00
"S'il ne gagne pas le Soulier d'Or, je n'y comprends plus rien"

"S'il ne gagne pas le Soulier d'Or, je n'y comprends plus rien"

15:30
Kompany va lui taper sur les doigts : la pépite du Bayern se met ses supporters à dos

Kompany va lui taper sur les doigts : la pépite du Bayern se met ses supporters à dos

15:00
Quand l'ADN ne suffit pas : l'échec de Cedric Hatenboer, signe d'un Anderlecht "made in Hasi"

Quand l'ADN ne suffit pas : l'échec de Cedric Hatenboer, signe d'un Anderlecht "made in Hasi"

14:40
Qui est Belmin Dizdarevic, le gardien parti en stage avec le Standard ?

Qui est Belmin Dizdarevic, le gardien parti en stage avec le Standard ?

11:40
Un Belge du bout du monde prolonge son contrat pour un an

Un Belge du bout du monde prolonge son contrat pour un an

14:00
C'est officiel : le premier transfert de l'ère Renard à Anderlecht rentre au pays

C'est officiel : le premier transfert de l'ère Renard à Anderlecht rentre au pays

13:30
Après Chelsea, Manchester United : Senne Lammens se retrouve sans coach

Après Chelsea, Manchester United : Senne Lammens se retrouve sans coach

13:00
Luke Littler reçoit les félicitations d'un Diable Rouge : "Il m'a dit que j'avais fait du bon travail"

Luke Littler reçoit les félicitations d'un Diable Rouge : "Il m'a dit que j'avais fait du bon travail"

12:40
Arrivé à Wolfsburg en provenance de Bruges pour 14 M€, Andreas Skov Olsen pourrait déjà s'en aller

Arrivé à Wolfsburg en provenance de Bruges pour 14 M€, Andreas Skov Olsen pourrait déjà s'en aller

12:20
Voici pourquoi le Club de Bruges peut se frotter les mains grâce aux performances d'Igor Thiago

Voici pourquoi le Club de Bruges peut se frotter les mains grâce aux performances d'Igor Thiago

12:00
Anderlecht mise sur un joueur de 16 ans pour un poste qui pourrait bientôt devenir problématique

Anderlecht mise sur un joueur de 16 ans pour un poste qui pourrait bientôt devenir problématique

11:20
Mauvaise expérience : un jeune crack belge voit son prêt écourté...

Mauvaise expérience : un jeune crack belge voit son prêt écourté...

11:00
Mergim Vojvoda interrogé à propos d'un retour à Sclessin : "Moi, mon rêve, c'est plutôt ça"

Mergim Vojvoda interrogé à propos d'un retour à Sclessin : "Moi, mon rêve, c'est plutôt ça"

09:00
"J'ai eu des occasions" : Thomas Meunier raconte pourquoi il n'a jamais joué en Angleterre

"J'ai eu des occasions" : Thomas Meunier raconte pourquoi il n'a jamais joué en Angleterre

10:30
Alors que la Coupe du monde approche, un pays africain limoge son entraîneur

Alors que la Coupe du monde approche, un pays africain limoge son entraîneur

10:00
"J'espère jouer dans un championnat du Top 5" : Yacine Titraoui ambitieux pour son avenir

"J'espère jouer dans un championnat du Top 5" : Yacine Titraoui ambitieux pour son avenir

09:30
"C'est à cause de ça qu'on a payé cash" : Hugo Broos très clair sur ce qui a fait la différence contre le Cameroun

"C'est à cause de ça qu'on a payé cash" : Hugo Broos très clair sur ce qui a fait la différence contre le Cameroun

08:30
Un cadre du KRC Genk vers un départ cet hiver ?

Un cadre du KRC Genk vers un départ cet hiver ?

07:40
Un cadre du Bayern proche de prendre une grande décision ? Vincent Kompany prêt à se réjouir ?

Un cadre du Bayern proche de prendre une grande décision ? Vincent Kompany prêt à se réjouir ?

08:00
Le RWDM obligé de prendre une grande décision

Le RWDM obligé de prendre une grande décision

07:20
Le coach d'Arthur Vermeeren est furieux : "Je l'ai convoqué dans mon bureau samedi"

Le coach d'Arthur Vermeeren est furieux : "Je l'ai convoqué dans mon bureau samedi"

07:00
Le PSG bat le Paris FC pour le premier duel entre les deux équipes en Ligue 1 depuis 47 ans

Le PSG bat le Paris FC pour le premier duel entre les deux équipes en Ligue 1 depuis 47 ans

06:30
Le départ de Dante Vanzeir se précise encore un peu plus

Le départ de Dante Vanzeir se précise encore un peu plus

23:00
Enfin la lumière au bout du tunnel pour Landry Dimata ?

Enfin la lumière au bout du tunnel pour Landry Dimata ?

22:40
Le rêve s'achève pour Hugo Broos qui dit adieu à la CAN

Le rêve s'achève pour Hugo Broos qui dit adieu à la CAN

22:20
Un tournant dans la course au titre ? Manchester City et Doku accrochés en dernière minute par Chelsea

Un tournant dans la course au titre ? Manchester City et Doku accrochés en dernière minute par Chelsea

22:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/01: Duranville - Tzolis

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/01: Duranville - Tzolis

21:00
Tom Saintfiet ne manque pas d'ambition : "On veut la finale"

Tom Saintfiet ne manque pas d'ambition : "On veut la finale"

21:41
Anderlecht envisagerait de faire revenir l'une des pépites de Neerpede

Anderlecht envisagerait de faire revenir l'une des pépites de Neerpede

21:00
4
Une minute et puis s'en va : Charleroi laisse filer une recrue, et c'était prévu

Une minute et puis s'en va : Charleroi laisse filer une recrue, et c'était prévu

20:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 OH Louvain OH Louvain
KV Malines KV Malines 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 2-0 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved