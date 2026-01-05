Un ancien coach du Standard va arrêter sa carrière en fin de saison

Ron Jans a officialisé sa décision : il va arrêter sa carrière d'entraîneur en fin de saison. Il ne prolongera pas à Utrecht.

Son passage au Standard de Liège n'avait pas forcément marqué les esprits sur le plan sportif, mais sa personnalité entière et chaleureuse avait laissé un très bon souvenir aux supporters : Ron Jans, 67 ans, prendra sa retraite au terme de la saison 2025-2026.

Il avait déjà évoqué cette possibilité voilà quelques jours dans une interview, et a désormais officialisé sa décision via le site officiel du FC Utrecht, qu'il entraîne depuis 2023. "Je n'ai jamais caché que l'envie d'arrêter se faisait de plus en plus forte ces dernières années", justifie l'entraîneur néerlandais.

Ron Jans prend "une décision très difficile"

"J'ai un travail fantastique et je me plais énormément au FC Utrecht. Mais petit-à-petit, on se rend compte qu'on est pas maître du temps qui passe. Et ces dernières années, je ressens un besoin grandissant de temps, pour ma famille, mes amis, mes hobbys et peut-être bien aussi pour moi-même", continue Jans.

"Cela a été une décision très difficile (...) Avec le temps, on comprend qu'il y a un moment où il faut dire que c'en est assez, et ce moment, c'est l'été prochain", conclut l'ancien coach du Standard, passé à Sclessin de 2012 à 2013.



Après le Standard, Jans est retourné aux Pays-Bas, à Zwolle et Groningue (directeur sportif), avant un bref passage au FC Cincinnati, en MLS. Après trois ans à Twente, il avait rejoint Utrecht en 2023, décrochant notamment une superbe 4e place en Eredivisie la saison passée.