Arrivé à Wolfsburg en provenance de Bruges pour 14 M€, Andreas Skov Olsen pourrait déjà s'en aller

Andreas Skov Olsen pourrait quitter le VfL Wolfsburg prochainement. L'ailier de 26 ans avait rejoint le club l'an dernier en janvier en provenance du Club de Bruges pour un montant de 14 millions d'euros.

À Wolfsburg, Andreas Skov Olsen n’est toutefois jamais réellement parvenu à s’imposer. Désormais complètement relégué à l’arrière-plan, il est autorisé à explorer d’autres options, rapporte le Wolfsburger Allgemeine Zeitung.

L’international danois a disputé huit matches de Bundesliga cette saison, inscrivant un but. Son contrat avec le VfL Wolfsburg court encore jusqu’en juin 2029.

Andreas Skov Olsen déjà vers un départ de Wolfsburg ?

Andreas Skov Olsen pourrait donc déjà quitter Wolfsburg. Il pourrait être prêté, possiblement avec une option d’achat, afin de libérer de la place au sein de l’effectif.

Le club a connu un automne particulièrement mouvementé, marqué par le limogeage de l’entraîneur et du directeur sportif. L’équipe occupe actuellement la 14e place de Bundesliga.



Pour l'ancien Brugeois, ce départ représenterait une opportunité de retrouver du rythme et de la confiance, et de relancer sa carrière après une année décevante en Allemagne. Plusieurs clubs turcs seraient d’ailleurs intéressés par son profil.