Alors que la Coupe du monde approche, un pays africain limoge son entraîneur

Alors que la Coupe du monde approche, un pays africain limoge son entraîneur
Deviens fan de Tunisie! 6

Sami Trabelsi n'est plus l'entraîneur de la Tunisie. La sélection a pris la décision de le limoger suite à l'élimination en 1/8e de finale de la CAN face au Mali du coach belge Tom Saintfiet (1-1, 2-3 après t.a.b.).

La Tunisie se sépare de toute l’équipe technique de la sélection ainsi que de son entraîneur. Une décision qui a été prise d’un commun accord selon la fédération, qui a annoncé la nouvelle dimanche.

Samedi, la Tunisie s’est inclinée en 1/8e de finale face au Mali après une séance de tirs au but. Les hommes de Tom Saintfiet étaient réduits à dix depuis la 26e minute, un avantage dont n’ont pas profité les Tunisiens.

En phase de groupes, rien n’avait vraiment été parfait pour la Tunisie. Tout avait pourtant bien débuté avec un succès 3-1 contre l’Ouganda. Mais ensuite, les Tunisiens se sont inclinés 3-2 face au Nigeria et ont partagé l’enjeu 1-1 contre la Tanzanie, qui a d’ailleurs quelque peu fait peur au Maroc en huitième de finale

Objectif Mondial 2026

La Tunisie devra désormais trouver un nouvel entraîneur en vue du prochain Mondial 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Le pays affrontera les Pays-Bas, le Japon et le vainqueur du barrage Europe B (Ukraine, Suède, Pologne ou Albanie) en phase de groupes.

Un autre visage devra être montré par les Tunisiens s’ils veulent réaliser une Coupe du monde mémorable. Il ne reste plus beaucoup de temps pour s’y préparer… Le pays devrait d’ailleurs affronter la Belgique en match amical en juin prochain.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
African Cup of Nations
African Cup of Nations Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Tunisie

Plus de news

"J'espère jouer dans un championnat du Top 5" : Yacine Titraoui ambitieux pour son avenir

"J'espère jouer dans un championnat du Top 5" : Yacine Titraoui ambitieux pour son avenir

09:30
Mergim Vojvoda interrogé à propos d'un retour à Sclessin : "Moi, mon rêve, c'est plutôt ça"

Mergim Vojvoda interrogé à propos d'un retour à Sclessin : "Moi, mon rêve, c'est plutôt ça"

09:00
"C'est à cause de ça qu'on a payé cash" : Hugo Broos très clair sur ce qui a fait la différence contre le Cameroun

"C'est à cause de ça qu'on a payé cash" : Hugo Broos très clair sur ce qui a fait la différence contre le Cameroun

08:30
Un cadre du Bayern proche de prendre une grande décision ? Vincent Kompany prêt à se réjouir ?

Un cadre du Bayern proche de prendre une grande décision ? Vincent Kompany prêt à se réjouir ?

08:00
Un cadre du KRC Genk vers un départ cet hiver ?

Un cadre du KRC Genk vers un départ cet hiver ?

07:40
Le RWDM obligé de prendre une grande décision

Le RWDM obligé de prendre une grande décision

07:20
Le coach d'Arthur Vermeeren est furieux : "Je l'ai convoqué dans mon bureau samedi"

Le coach d'Arthur Vermeeren est furieux : "Je l'ai convoqué dans mon bureau samedi"

07:00
Tom Saintfiet ne manque pas d'ambition : "On veut la finale"

Tom Saintfiet ne manque pas d'ambition : "On veut la finale"

21:41
Le PSG bat le Paris FC pour le premier duel entre les deux équipes en Ligue 1 depuis 47 ans

Le PSG bat le Paris FC pour le premier duel entre les deux équipes en Ligue 1 depuis 47 ans

06:30
Le rêve s'achève pour Hugo Broos qui dit adieu à la CAN

Le rêve s'achève pour Hugo Broos qui dit adieu à la CAN

22:20
Le départ de Dante Vanzeir se précise encore un peu plus

Le départ de Dante Vanzeir se précise encore un peu plus

23:00
Enfin la lumière au bout du tunnel pour Landry Dimata ?

Enfin la lumière au bout du tunnel pour Landry Dimata ?

22:40
Un tournant dans la course au titre ? Manchester City et Doku accrochés en dernière minute par Chelsea

Un tournant dans la course au titre ? Manchester City et Doku accrochés en dernière minute par Chelsea

22:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/01: Duranville - Tzolis

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/01: Duranville - Tzolis

21:00
Anderlecht envisagerait de faire revenir l'une des pépites de Neerpede

Anderlecht envisagerait de faire revenir l'une des pépites de Neerpede

21:00
4
Une minute et puis s'en va : Charleroi laisse filer une recrue, et c'était prévu

Une minute et puis s'en va : Charleroi laisse filer une recrue, et c'était prévu

20:30
🎥 L'ancien serial buteur de Bruges s'offre un triplé en Premier League

🎥 L'ancien serial buteur de Bruges s'offre un triplé en Premier League

20:00
3
Le Maroc se fait (un peu) peur mais continue son parcours à domicile

Le Maroc se fait (un peu) peur mais continue son parcours à domicile

19:00
Un Diable Rouge en grande forme évoque son idole : un champion du monde 2018 !

Un Diable Rouge en grande forme évoque son idole : un champion du monde 2018 !

19:30
Un pari sur l'avenir : un club de Pro League déniche un talent au Nigeria

Un pari sur l'avenir : un club de Pro League déniche un talent au Nigeria

18:30
"Il a été absolument incroyable" : un Diable Rouge survole la Premier League et bat un record

"Il a été absolument incroyable" : un Diable Rouge survole la Premier League et bat un record

18:00
Nouveau talent dans le viseur : l'Antwerp et Anderlecht se disputent un joueur qui impressionne à l'étranger

Nouveau talent dans le viseur : l'Antwerp et Anderlecht se disputent un joueur qui impressionne à l'étranger

17:30
🎥 La pire façon de commencer l'année : Arthur Vermeeren auteur d'un vilain geste

🎥 La pire façon de commencer l'année : Arthur Vermeeren auteur d'un vilain geste

17:00
Leeds accroche Manchester United : Lammens et Bornauw étaient de la partie

Leeds accroche Manchester United : Lammens et Bornauw étaient de la partie

16:30
Rik De Mil et La Gantoise n'en veulent plus : un club de Pro League s'intéresse au dossier

Rik De Mil et La Gantoise n'en veulent plus : un club de Pro League s'intéresse au dossier

16:00
Naples fait le boulot face à la Lazio sans Lukaku et De Bruyne : la course au titre est relancée

Naples fait le boulot face à la Lazio sans Lukaku et De Bruyne : la course au titre est relancée

15:33
Le meilleur gardien de l'histoire ? Thibaut Courtois répond sans détour

Le meilleur gardien de l'histoire ? Thibaut Courtois répond sans détour

15:00
Après Anderlecht, le Club de Bruges passe aussi à côté d'un grand talent

Après Anderlecht, le Club de Bruges passe aussi à côté d'un grand talent

14:30
Un nouveau gardien fait son apparition au Standard de Liège

Un nouveau gardien fait son apparition au Standard de Liège

14:00
La direction de l'AS Monaco a tranché pour l'avenir de Sébastien Pocognoli

La direction de l'AS Monaco a tranché pour l'avenir de Sébastien Pocognoli

13:30
3
C'est officiel : un autre jeune talent quitte Anderlecht pour un club de Pro League

C'est officiel : un autre jeune talent quitte Anderlecht pour un club de Pro League

13:02
1
Un transfert record entre Bruges et Liverpool ? Le dossier prend un virage inattendu

Un transfert record entre Bruges et Liverpool ? Le dossier prend un virage inattendu

12:30
1
Un Belge va vivre le derby le plus proche du monde

Un Belge va vivre le derby le plus proche du monde

12:00
Le Mali de Tom Saintfiet sort la Tunisie et rejoint les quarts de finale de la Coupe d'Afrique

Le Mali de Tom Saintfiet sort la Tunisie et rejoint les quarts de finale de la Coupe d'Afrique

04/01
Le sort s'acharne sur le Club de Bruges : Ivan Leko cherche des solutions

Le sort s'acharne sur le Club de Bruges : Ivan Leko cherche des solutions

11:30
De la Premier League à la Suisse : le virage surprenant d'un ancien d'Anderlecht

De la Premier League à la Suisse : le virage surprenant d'un ancien d'Anderlecht

11:00

Plus de news

Les plus populaires

African Cup of Nations

 Huitièmes de finales
Sénégal Sénégal 3-1 Soudan Soudan
Mali Mali P1-1 Tunisie Tunisie
Maroc Maroc 1-0 Tanzanie Tanzanie
Afrique du Sud Afrique du Sud 1-2 Cameroun Cameroun
Egypte Egypte 17:00 Bénin Bénin
Nigéria Nigéria 20:00 Mozambique Mozambique
Algérie Algérie 06/01 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 06/01 Burkina Faso Burkina Faso
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved