Alors que la Coupe du monde approche, un pays africain limoge son entraîneur

Sami Trabelsi n'est plus l'entraîneur de la Tunisie. La sélection a pris la décision de le limoger suite à l'élimination en 1/8e de finale de la CAN face au Mali du coach belge Tom Saintfiet (1-1, 2-3 après t.a.b.).

La Tunisie se sépare de toute l’équipe technique de la sélection ainsi que de son entraîneur. Une décision qui a été prise d’un commun accord selon la fédération, qui a annoncé la nouvelle dimanche.

Samedi, la Tunisie s’est inclinée en 1/8e de finale face au Mali après une séance de tirs au but. Les hommes de Tom Saintfiet étaient réduits à dix depuis la 26e minute, un avantage dont n’ont pas profité les Tunisiens.

En phase de groupes, rien n’avait vraiment été parfait pour la Tunisie. Tout avait pourtant bien débuté avec un succès 3-1 contre l’Ouganda. Mais ensuite, les Tunisiens se sont inclinés 3-2 face au Nigeria et ont partagé l’enjeu 1-1 contre la Tanzanie, qui a d’ailleurs quelque peu fait peur au Maroc en huitième de finale.

Objectif Mondial 2026

La Tunisie devra désormais trouver un nouvel entraîneur en vue du prochain Mondial 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Le pays affrontera les Pays-Bas, le Japon et le vainqueur du barrage Europe B (Ukraine, Suède, Pologne ou Albanie) en phase de groupes.

Un autre visage devra être montré par les Tunisiens s’ils veulent réaliser une Coupe du monde mémorable. Il ne reste plus beaucoup de temps pour s’y préparer… Le pays devrait d’ailleurs affronter la Belgique en match amical en juin prochain.



