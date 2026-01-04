Enfin la lumière au bout du tunnel pour Landry Dimata ?

Placé dans une situation très compliquée à Pafos, Landry Dimata peut voir 2026 arriver avec un peu d'espoir. Son coach, Juan Carlos Carcedo, a en effet décidé de quitter Chypre... pour la Russie.

Landry Dimata (28 ans) avait opté l'été dernier pour un défi sur papier alléchant, troquant Samsunspor pour le Pafos FC, champion chypriote qui dispute cette saison la Ligue des Champions. Mais si les débuts étaient prometteurs, avec un but et un assist lors de ses sept premiers matchs de championnat, la suite a été plus compliquée.

Dimata peinait en effet à s'adapter au système de son entraîneur, Juan Carlos Carcedo, qui ne l'a titularisé que 7 fois cette saison et le sortait souvent avant l'heure de jeu quand il commençait les rencontres. Bilan jusqu'ici : 20 matchs, un but, un assist.

Nouveau départ pour Landry Dimata ?

Problème : Dimata ayant joué pour Samsunspor avant de rejoindre Chypre, il n'avait que peu d'options cet hiver pour aller chercher du temps de jeu ailleurs, ne pouvant pas porter les couleurs d'un troisième club durant la même saison.

Mais l'année nouvelle amène un vent tout aussi nouveau sur Pafos : le coach du club chypriote a en effet décidé de s'en aller et va devenir le coach du Spartak Moscou. Alors que son équipe était leader jusqu'à cette journée, il aura dirigé son dernier match ce dimanche, Pafos perdant la tête suite à une défaite à l'Apollon Limassol (2-1).



Landry Dimata connaît même déjà son nouvel entraîneur : il s'agira de Vitor Bruno, comme le rapporte le média portugais O Jogo. Le Portugais a dirigé le FC Porto de juillet 2024 à janvier 2025, après avoir été l'entraîneur adjoint de Sergio Conceiçao chez les Dragons et à Nantes.