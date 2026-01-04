Le rêve s'achève pour Hugo Broos qui dit adieu à la CAN

Le rêve s'achève pour Hugo Broos qui dit adieu à la CAN

Hugo Broos espérait un exploit pour sa toute dernière CAN. Mais l'Afrique du Sud a été éliminée par le Cameroun.

Vainqueur de la CAN avec le Cameroun en 2017, Hugo Broos retrouvait les Lions Indomptables ce dimanche - cette fois en tant qu'adversaires. Un match qui aura été le dernier de Broos dans une Coupe d'Afrique, et le symbole est fort.

L'Afrique du Sud a en effet été éliminée avec les honneurs par le Cameroun (1-2), après avoir été l'équipe la plus dangereuse et de loin en première période. Dans les dix premières minutes, les Bafana Bafana auraient pu (et même dû) ouvrir le score, mais ont vu leurs tentatives, notamment celle de l'ancien du Cercle Lyle Foster, passer à côté.

Foster faisait même 1-0 au quart d'heure... mais était signalé hors-jeu. On connaît le scénario : quand on ne transforme pas ses occasions, on est puni, et c'est ce qui arrive aux Sud-Africains. À la 34e minute, Junior Tchamadeu faisait 1-0 contre le cours du jeu.

Le Cameroun continue et affrontera le Maroc 

En seconde période, très vite, c'était le break signé Christian Kofane. L'Afrique du Sud, toujours au-dessus sur le plan technique, se heurtera à la défense camerounaise ainsi qu'à son portier. Evidence Magkopa réduira toutefois l'écart à la 88e - trop tard pour changer le résultat.


Désormais, le Cameroun de David Pagou, qui a remplacé Marc Brys dans des circonstances rocambolesques avant la CAN, affrontera le Maroc, pays-hôte, en quart de finale. Hugo Broos, lui, a encore un grand objectif : la Coupe du Monde 2026. 

