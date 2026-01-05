Un cadre du Bayern proche de prendre une grande décision ? Vincent Kompany prêt à se réjouir ?

Photo: © photonews

Manuel Neuer va-t-il encore prolonger son contrat au Bayern dans les prochaines semaines ? Le portier allemand a donné des précisions dimanche.

Vincent Kompany espère évidemment une prolongation de contrat de son gardien. Le contrat du joueur bavarois court actuellement jusqu’au 30 juin 2026, soit jusqu’en fin de saison. En cas de prolongation, elle sera certainement d’une saison pour celui qui est lié au club depuis juillet 2011.

"Je suis optimiste. Mais je préfère attendre de voir comment les choses évoluent au cours des prochains mois…", pointe Manuel Neuer selon Sky Sport. "Je prendrai une décision finale fin mars ou début avril." 

Manuel Neuer bientôt de retour 

Récemment blessé, il devrait être de retour dans les cages bavaroises après la trêve. Il avait manqué le dernier match de championnat le 21 décembre dernier contre Heidenheim (0-4).

Ce mardi, le Bayern disputera un match amical contre le RB Salzbourg. Le retour officiel à la compétition est lui prévu pour le 11 janvier. Les hommes de Vincent Kompany recevront Wolfsburg pour le compte de la 16e journée de championnat.


"Je suis confiant, je serai dans les buts contre Wolfsburg", avance le portier bavarois, impatient de revenir. Son dernier match remonte au 14 décembre face à Mayence, où le Bayern avait partagé l’enjeu lors de la 14e journée de championnat (2-2).

