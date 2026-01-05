Un cadre du KRC Genk vers un départ cet hiver ?

Il se pourrait bien que le KRC Genk doive bientôt dire adieu à l'un de ses cadres. Patrik Hrošovský a peut-être disputé son dernier match sous le maillot de Genk face au Club de Bruges. Le milieu de terrain slovaque de 33 ans suscite l'intérêt de son ancien club, le Viktoria Plzeň.

Selon le Nieuwsblad, Plzeň a déjà pris contact avec le KRC Genk afin de se renseigner sur les conditions d’un retour immédiat. Le contrat de Patrik Hrošovský arrive à échéance fin juin, ce qui place les Limbourgeois face à un choix délicat. Il n’est pas exclu que Genk accepte de collaborer dès maintenant à un transfert.

Hrošovský avait rejoint Genk en août 2019 en provenance du Viktoria Plzeň, avec l’objectif de disputer la Ligue des champions. Ses débuts n’ont pas été simples : après le changement d’entraîneur, de Felice Mazzù à Hannes Wolf, il s’est même retrouvé sur le banc, voire en tribunes.

Pourtant, l’international slovaque n’a jamais baissé les bras. À force de travail et grâce à une attitude exemplaire, il a réussi à regagner sa place dans l’équipe. Cela lui a permis de retrouver du temps de jeu, mais aussi de gagner un large crédit auprès des supporters genkois.

Devenu un véritable cadre

Au cours des presque sept dernières années, Hrošovský est devenu un élément fiable, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Il a souvent incarné la force tranquille du milieu de terrain et fait office de relais du staff technique dans le vestiaire.



Les chiffres parlent d’eux-mêmes : Patrik Hrošovský a disputé 261 matches officiels sous le maillot de Genk, pour un total de 21 buts et 21 passes décisives. Un éventuel départ marquerait donc la fin d’un chapitre important à Genk.