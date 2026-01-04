Un Diable Rouge en grande forme évoque son idole : un champion du monde 2018 !

Mandela Keita est en toute grande forme avec Parme, au point d'avoir été élu Homme du match récemment contre Sassuolo. Dans la foulée, il a répondu aux questions d'une jeune supportrice du club.

Sans faire de bruit, Mandela Keita (23 ans) dispute une excellente saison en Serie A avec Parme. Titulaire indéboulonnable, il a récemment été élu "Panini Man of the Match" lors du partage de Parme à Sassuolo (1-1). Pour l'occasion, l'ancien de l'Antwerp a réussi 94% de ses passes, tout en imposant comme d'habitude son physique imposant.

Après la rencontre, Mandela Keita a répondu aux questions de jeunes supporters présents au centre d'entraînement du club. Une supportrice de Parme a ainsi demandé à notre compatriote qui étaient ses exemples sur le terrain, dans une séquence publiée sur l'Instagram du club.

Keita inspiré par N'golo Kanté

Le Diable Rouge (une cap) a donné deux noms, et le premier est surprenant parce qu'il n'évolue absolument pas à son poste. "Lionel Messi, un peu, car c'est le meilleur joueur du monde", déclare Mandela Keita, avant de donner un nom plus logique.

"Je ne sais pas si vous connaissez N'golo Kanté ? Si ? Il est fort, hein ? C'était - c'est - un très bon milieu de terrain mais surtout, il est humble", explique Keita. "Il ne porte pas des vêtements chers, il est très intelligent. Je veux être comme lui, car c'est mieux de travailler dur et garder la tête baissée".



Lire aussi… Le futur casse-tête de Rudi Garcia ? Un Diable Rouge repris une fois sort une grosse prestation en Serie A›

Humble et discret, Mandela Keita l'est certainement, mais s'il continue à travailler de cette façon, il ne devrait pas longtemps passer inaperçu aux yeux de Rudi Garcia. Même si sa dernière convocation date de juin... 2024.