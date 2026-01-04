Un pari sur l'avenir : un club de Pro League déniche un talent au Nigeria

Louvain s'apprête à accueillir Ifeanyi Ugochukwu, une pépite nigériane suivie depuis des mois par le club.

OH Louvain a jeté son dévolu sur un jeune talent nigérian qu'il observe depuis plusieurs mois. Ce travail de scouting est sur le point de porter ses fruits selon le site d'actualité Footy-Africa.

Les dirigeants de la Kwara Football Academy se montrent très optimistes quant à l'issue des négociations. Un accord est proche d'être trouvé pour le transfert du jeune Ifeanyi Ugochukwu.

Le jeune talent est arrivé en Belgique pour passer ses tests et les échos sont positifs selon la même source. Le club mise sur son éducation en intégrant une bourse d'études au contrat.

L'idée est d'intégrer le joueur avec les moins de 21 ans afin de lui laisser le temps de s'adapter à son nouvel environnement. Il rejoindra l'équipe première de manière progressive, sans pression.

OHL mise sur un jeune qui n'a jamais joué en Europe



Si Ugochukwu confirme son potentiel avec les jeunes, il pourrait devenir la nouvelle attraction du stade Den Dreef.