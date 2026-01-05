Le RWDM obligé de prendre une grande décision

Le RWDM a décidé de poursuivre avec Christ Bruno jusqu'à la fin de la saison. Mais pourquoi cette décision ? On vous explique tout.

Le RWDM et Christ Bruno poursuivent donc leur collaboration, comme prévu. Les Bruxellois ont promu leur entraîneur intérimaire au poste de T1 à part entière et il terminera ainsi la saison à la tête du RWDM. La préparation pour la phase retour a d’ailleurs déjà commencé.

Un entraîneur nommé par manque de moyens ?

Selon Het Laatste Nieuws, c’est par nécessité financière que Christ Bruno a été confirmé comme entraîneur principal du RWDM. Il n’y aurait tout simplement pas d’argent pour aller chercher un nouvel entraîneur pour le onzième de la Challenger Pro League.

Sportivement, après une période plus compliquée, les Bruxellois doivent effectivement commencer à regarder derrière eux, mais ce sont surtout les inquiétudes extrasportives qui restent très importantes. Cette semaine, le club devrait normalement savoir si l’interdiction de transfert dont il fait actuellement l’objet sera maintenue.

Des nuages sombres planent toujours au-dessus de Bruxelles

Ces derniers mois, le RWDM a déjà été rappelé à l’ordre à plusieurs reprises par la Commission des licences de l’Union belge, et la question se pose désormais de savoir s’il pourra à nouveau enregistrer des transferts entrants. Et surtout, s’il en aura les moyens.



Plusieurs scénarios catastrophes et rumeurs ont circulé ces dernières semaines, tandis que le propriétaire, John Textor, semblerait peu concerné par la situation. Pour le RWDM, le maintien en Challenger Pro League est actuellement la priorité absolue. En parallèle, le club devra aussi parvenir à retrouver une situation financière saine.