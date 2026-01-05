Mauvaise expérience : un jeune crack belge voit son prêt écourté...

Trey Samuel-Ogunsuyi est déjà de retour à Sunderland après avoir quitté le club anglais fin août dernier pour signer en prêt au Falkirk FC, club de première division écossaise.

L’entraîneur de Falkirk, John McGlynn, a confirmé la nouvelle. Un accord a été conclu entre Sunderland et le club écossais pour écourter son prêt.

Le joueur de 19 ans n’est apparu qu’à neuf reprises dans le championnat écossais. Malheureusement pour lui, tout ne s’est pas passé comme prévu… Il n’a en effet pas été décisif.

Seulement deux titularisations

Il a été titularisé à seulement deux reprises : contre le Celtic Glasgow le 29 octobre et contre Motherwell FC le 3 décembre. Le reste du temps, il a dû se contenter de brèves montées au jeu ou de simplement rester sur le banc durant l’entièreté des rencontres.

Trey Samuel-Ogunsuyi devrait désormais évoluer avec les U21 de Sunderland. Il espère s’y faire une place et montrer ce dont il est capable.



Les U21 disputeront un match important en Premier League International Cup le 21 janvier prochain. Actuel leader du Groupe D, les Black Cats pourraient poursuivre leur série d’invincibilité dans la compétition. Sunderland compte actuellement sept points après trois journées et est leader.