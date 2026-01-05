Un Belge du bout du monde prolonge son contrat pour un an

Jan Van den Bergh évolue au Japon depuis un an maintenant. Visiblement, il y est assez heureux, puisqu'il a décidé de prolonger pour un an de plus.

Le 1er janvier 2025, Jan Van den Bergh (31 ans) quittait l'Europe et le NAC Breda, où il évoluait depuis 2023. Il s'offrait alors une expérience exotique, puisque l'ancien défenseur du Beerschot, Westerlo, OHL ou encore La Gantoise signait au Jubilo Iwata, en D2 japonaise.

Un an plus tard, l'expérience s'est apparemment avérée concluante : Van den Bergh a disputé 16 matchs pour Iwata, petite ville du sud du Japon. Et le club a annoncé le renouvellement de son contrat pour un an de plus, jusqu'en 2027.

Coéquipier d'Eiji Kawashima

Le Jubilo Iwata a disputé une excellente saison, participant aux Playoffs pour la montée en J1 League, mais est finalement resté en D2 pour l'année à venir.

Dans le noyau du Jubilo, Jan Van den Bergh a pu évoquer la Belgique avec un coéquipier bien connu par chez nous : Eiji Kawashima. Désormais âgé de 42 ans, l'ancien du Lierse et du Standard est toujours bel et bien actif, et est capitaine de son équipe.



Jan Van den Berghe n'est pas le seul joueur belge actif au Pays du Soleil Levant. Jordy Croux (31 ans) évolue en effet depuis 2021 en J1 League, et porte actuellement les couleurs des Yokohama Marinos.