🎥 L'ancien serial buteur de Bruges s'offre un triplé en Premier League

Igor Thiago se fait un nom en Premier League. L'attaquant a marqué pas moins de trois buts ce dimanche contre Everton.

Lors de la vingtième journée de Premier League ce dimanche, Everton accueillait Brentford au Hill Dickinson Stadium. Brentford réalise une bonne saison et après leur victoire contre les Toffees (2-4), les Bees ont grimpé à la 7e place, se rapprochant des tickets européens. 

Igor Thiago en feu 

Et du côté de Brentford, un homme a joué un rôle crucial dans cette victoire : Igor Thiago. L'attaquant brésilien avait été très critiqué après son transfert pour 33 millions d'euros en 2024, une somme jugée exagérée par les observateurs du football belge.

Mais il faut croire que Brentford avait eu le nez fin. Thiago a en effet inscrit ses 12e, 13e et 14e buts en championnat cette saison ce dimanche, contribuant grandement au succès de ses couleurs. Il a d'abord ouvert le score à la 11e minute.

À la cinquantième minute, Nathan Collins a doublé l'avantage et moins d'une minute plus tard, Igor Thiago a inscrit son deuxième but de la soirée. Beto a redonné espoir à Everton, avec un but suite à une passe de Jack Grealish, mais à deux minutes de la fin, Igor Thiago a définitivement scellé le sort d'Everton.

Le Brésilien de 24 ans a ainsi inscrit son tout premier triplé en Premier League. Igor Thiago est désormais évalué à 35 millions d'euros par Transfermarkt, mais il y a fort à parier que Brentford réussira une belle plus-value sur son achat si raillé à l'époque.

