"C'est à cause de ça qu'on a payé cash" : Hugo Broos très clair sur ce qui a fait la différence contre le Cameroun

"C'est à cause de ça qu'on a payé cash" : Hugo Broos très clair sur ce qui a fait la différence contre le Cameroun
Photo: SABAC Sport

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Hugo Broos s'est exprimé en conférence de presse suite à l'élimination de l'Afrique du Sud en 1/8e de finale de la CAN 2025 (1-2). Il dresse un constat clair tout en saluant son adversaire, le Cameroun.

Selon lui, sa tactique a déstabilisé les Camerounais : "Je suis certain que l’équipe du Cameroun était une équipe qui ne savait pas quoi faire contre notre tactique. On avait à chaque fois des hommes libres, on a créé des occasions. Et comme je l’avais dit au début, si on ne sait pas concrétiser ces occasions à ce niveau-là, on le paie cash après."

"Le premier but du Cameroun… Le ballon revient dans les pieds d’un joueur camerounais qui sait marquer. Mais à part ça, je pense pas que le Cameroun a été dangereux en première mi-temps", pointe-t-il.

À la 47e, Christian Kofane a doublé la mise. Un véritable coup dur pour l’Afrique du Sud au retour des vestiaires : "On a voulu continuer comme ça. Mais avec le deuxième but en début de deuxième mi-temps, alors là, ça devient très difficile. Même si on a continué à se battre, à essayer de changer le score et à créer encore des occasions de notre côté."

"Mais je reviens à ce que je viens de dire : des occasions pareilles, à ce niveau-là, il faut les concrétiser. Il ne faut pas les manquer", insiste-t-il. "Et c’est déjà un petit peu ce qui a été contre nous aujourd’hui." 

Hugo Broos salue le Cameroun

Il salue cependant le Cameroun qui peut réaliser un grand tournoi selon lui : "Comme je l’ai dit avant le match, c’est une équipe camerounaise très forte physiquement. C’est une équipe très collective, et s’ils continuent comme ça, le Cameroun pourrait être la surprise de cette CAN."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Hugo Broos

Plus de news

Alors que la Coupe du monde approche, un pays africain limoge son entraîneur

Alors que la Coupe du monde approche, un pays africain limoge son entraîneur

10:00
"J'espère jouer dans un championnat du Top 5" : Yacine Titraoui ambitieux pour son avenir

"J'espère jouer dans un championnat du Top 5" : Yacine Titraoui ambitieux pour son avenir

09:30
Mergim Vojvoda interrogé à propos d'un retour à Sclessin : "Moi, mon rêve, c'est plutôt ça"

Mergim Vojvoda interrogé à propos d'un retour à Sclessin : "Moi, mon rêve, c'est plutôt ça"

09:00
Un cadre du Bayern proche de prendre une grande décision ? Vincent Kompany prêt à se réjouir ?

Un cadre du Bayern proche de prendre une grande décision ? Vincent Kompany prêt à se réjouir ?

08:00
Un cadre du KRC Genk vers un départ cet hiver ?

Un cadre du KRC Genk vers un départ cet hiver ?

07:40
Le RWDM obligé de prendre une grande décision

Le RWDM obligé de prendre une grande décision

07:20
Le coach d'Arthur Vermeeren est furieux : "Je l'ai convoqué dans mon bureau samedi"

Le coach d'Arthur Vermeeren est furieux : "Je l'ai convoqué dans mon bureau samedi"

07:00
Le PSG bat le Paris FC pour le premier duel entre les deux équipes en Ligue 1 depuis 47 ans

Le PSG bat le Paris FC pour le premier duel entre les deux équipes en Ligue 1 depuis 47 ans

06:30
Le départ de Dante Vanzeir se précise encore un peu plus

Le départ de Dante Vanzeir se précise encore un peu plus

23:00
Enfin la lumière au bout du tunnel pour Landry Dimata ?

Enfin la lumière au bout du tunnel pour Landry Dimata ?

22:40
Le rêve s'achève pour Hugo Broos qui dit adieu à la CAN

Le rêve s'achève pour Hugo Broos qui dit adieu à la CAN

22:20
Un tournant dans la course au titre ? Manchester City et Doku accrochés en dernière minute par Chelsea

Un tournant dans la course au titre ? Manchester City et Doku accrochés en dernière minute par Chelsea

22:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/01: Duranville - Tzolis

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/01: Duranville - Tzolis

21:00
Tom Saintfiet ne manque pas d'ambition : "On veut la finale"

Tom Saintfiet ne manque pas d'ambition : "On veut la finale"

21:41
Anderlecht envisagerait de faire revenir l'une des pépites de Neerpede

Anderlecht envisagerait de faire revenir l'une des pépites de Neerpede

21:00
4
Une minute et puis s'en va : Charleroi laisse filer une recrue, et c'était prévu

Une minute et puis s'en va : Charleroi laisse filer une recrue, et c'était prévu

20:30
🎥 L'ancien serial buteur de Bruges s'offre un triplé en Premier League

🎥 L'ancien serial buteur de Bruges s'offre un triplé en Premier League

20:00
3
Un Diable Rouge en grande forme évoque son idole : un champion du monde 2018 !

Un Diable Rouge en grande forme évoque son idole : un champion du monde 2018 !

19:30
Le Maroc se fait (un peu) peur mais continue son parcours à domicile

Le Maroc se fait (un peu) peur mais continue son parcours à domicile

19:00
Un pari sur l'avenir : un club de Pro League déniche un talent au Nigeria

Un pari sur l'avenir : un club de Pro League déniche un talent au Nigeria

18:30
"Il a été absolument incroyable" : un Diable Rouge survole la Premier League et bat un record

"Il a été absolument incroyable" : un Diable Rouge survole la Premier League et bat un record

18:00
Nouveau talent dans le viseur : l'Antwerp et Anderlecht se disputent un joueur qui impressionne à l'étranger

Nouveau talent dans le viseur : l'Antwerp et Anderlecht se disputent un joueur qui impressionne à l'étranger

17:30
🎥 La pire façon de commencer l'année : Arthur Vermeeren auteur d'un vilain geste

🎥 La pire façon de commencer l'année : Arthur Vermeeren auteur d'un vilain geste

17:00
Leeds accroche Manchester United : Lammens et Bornauw étaient de la partie

Leeds accroche Manchester United : Lammens et Bornauw étaient de la partie

16:30
Rik De Mil et La Gantoise n'en veulent plus : un club de Pro League s'intéresse au dossier

Rik De Mil et La Gantoise n'en veulent plus : un club de Pro League s'intéresse au dossier

16:00
Naples fait le boulot face à la Lazio sans Lukaku et De Bruyne : la course au titre est relancée

Naples fait le boulot face à la Lazio sans Lukaku et De Bruyne : la course au titre est relancée

15:33
Le meilleur gardien de l'histoire ? Thibaut Courtois répond sans détour

Le meilleur gardien de l'histoire ? Thibaut Courtois répond sans détour

15:00
Après Anderlecht, le Club de Bruges passe aussi à côté d'un grand talent

Après Anderlecht, le Club de Bruges passe aussi à côté d'un grand talent

14:30
Un nouveau gardien fait son apparition au Standard de Liège

Un nouveau gardien fait son apparition au Standard de Liège

14:00
La direction de l'AS Monaco a tranché pour l'avenir de Sébastien Pocognoli

La direction de l'AS Monaco a tranché pour l'avenir de Sébastien Pocognoli

13:30
3
C'est officiel : un autre jeune talent quitte Anderlecht pour un club de Pro League

C'est officiel : un autre jeune talent quitte Anderlecht pour un club de Pro League

13:02
1
Un transfert record entre Bruges et Liverpool ? Le dossier prend un virage inattendu

Un transfert record entre Bruges et Liverpool ? Le dossier prend un virage inattendu

12:30
1
Un Belge va vivre le derby le plus proche du monde

Un Belge va vivre le derby le plus proche du monde

12:00
Le sort s'acharne sur le Club de Bruges : Ivan Leko cherche des solutions

Le sort s'acharne sur le Club de Bruges : Ivan Leko cherche des solutions

11:30
De la Premier League à la Suisse : le virage surprenant d'un ancien d'Anderlecht

De la Premier League à la Suisse : le virage surprenant d'un ancien d'Anderlecht

11:00
Le dernier Mondial de Thibaut Courtois avec les Diables Rouges ? Le gardien se confie

Le dernier Mondial de Thibaut Courtois avec les Diables Rouges ? Le gardien se confie

10:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 OH Louvain OH Louvain
KV Malines KV Malines 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 2-0 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved