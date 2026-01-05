"C'est à cause de ça qu'on a payé cash" : Hugo Broos très clair sur ce qui a fait la différence contre le Cameroun

Hugo Broos s'est exprimé en conférence de presse suite à l'élimination de l'Afrique du Sud en 1/8e de finale de la CAN 2025 (1-2). Il dresse un constat clair tout en saluant son adversaire, le Cameroun.

Selon lui, sa tactique a déstabilisé les Camerounais : "Je suis certain que l’équipe du Cameroun était une équipe qui ne savait pas quoi faire contre notre tactique. On avait à chaque fois des hommes libres, on a créé des occasions. Et comme je l’avais dit au début, si on ne sait pas concrétiser ces occasions à ce niveau-là, on le paie cash après."

"Le premier but du Cameroun… Le ballon revient dans les pieds d’un joueur camerounais qui sait marquer. Mais à part ça, je pense pas que le Cameroun a été dangereux en première mi-temps", pointe-t-il.

À la 47e, Christian Kofane a doublé la mise. Un véritable coup dur pour l’Afrique du Sud au retour des vestiaires : "On a voulu continuer comme ça. Mais avec le deuxième but en début de deuxième mi-temps, alors là, ça devient très difficile. Même si on a continué à se battre, à essayer de changer le score et à créer encore des occasions de notre côté."

"Mais je reviens à ce que je viens de dire : des occasions pareilles, à ce niveau-là, il faut les concrétiser. Il ne faut pas les manquer", insiste-t-il. "Et c’est déjà un petit peu ce qui a été contre nous aujourd’hui."

Hugo Broos salue le Cameroun

Il salue cependant le Cameroun qui peut réaliser un grand tournoi selon lui : "Comme je l’ai dit avant le match, c’est une équipe camerounaise très forte physiquement. C’est une équipe très collective, et s’ils continuent comme ça, le Cameroun pourrait être la surprise de cette CAN."



