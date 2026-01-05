Voici pourquoi le Club de Bruges peut se frotter les mains grâce aux performances d'Igor Thiago

Igor Thiago semblait complètement passer à côté de son aventure à Brentford la saison dernière, mais le buteur brésilien renaît totalement cette saison. Face à Everton, il a inscrit son premier triplé en Premier League. De quoi permettre à Bruges de se frotter les mains !

L'attaquant de 24 ans a été transféré à l’été 2024 en provenance du Club de Bruges pour un montant estimé à 33 millions d’euros, après avoir brillé en Belgique avec 29 buts en 53 matches. Pourtant, ses débuts à Brentford ont d’abord été compliqués.

La saison dernière, Igor Thiago a longtemps été freiné par des blessures et n’a disputé que huit rencontres, sans inscrire le moindre but ni délivrer la moindre passe décisive, laissant planer le doute sur la réussite de son transfert.

Bientôt un record ? 

Sous la direction de l’entraîneur Keith Andrews, Thiago semble désormais s’épanouir pleinement. Il compte actuellement quatorze buts et n’est plus qu’à deux réalisations de devenir le Brésilien le plus prolifique de l’histoire sur une seule saison de Premier League.

Igor Thiago a démarré la saison en force avec onze buts lors de ses treize premiers matches. Après une période de disette de six rencontres, il a retrouvé le chemin des filets en inscrivant un triplé contre Everton

Le capitaine de Brentford, Nathan Collins, salue son éthique de travail : "C’est l’un des joueurs les plus travailleurs que j’aie jamais vus." De son côté, le coach Keith Andrews qualifie ses performances de "sensationnelles" et insiste sur l’importance de la régularité. 

Une bonne chose pour Bruges

Pour le Club de Bruges, la nouvelle est également positive. Le club belge dispose encore d’un pourcentage de revente de 10 % sur la plus-value d’un futur transfert. Avec une valeur marchande en forte hausse, cela pourrait encore rapporter plusieurs millions d’euros supplémentaires dans les caisses blauw en zwart.

