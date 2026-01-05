Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/01: Hatenboer - Van Den Bergh

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Hatenboer - Van Den Bergh

Un Belge du bout du monde prolonge son contrat pour un an

Jan Van den Bergh évolue au Japon depuis un an maintenant. Visiblement, il y est assez heureux, puisqu'il a décidé de prolonger pour un an de plus. (Lire la suite)