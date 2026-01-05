Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/01: Hatenboer - Van Den Bergh
Photo: © Photonews
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Hatenboer - Van Den Bergh
Un Belge du bout du monde prolonge son contrat pour un an
Jan Van den Bergh évolue au Japon depuis un an maintenant. Visiblement, il y est assez heureux, puisqu'il a décidé de prolonger pour un an de plus. (Lire la suite)
C'est officiel : le premier transfert de l'ère Renard à Anderlecht rentre au pays
C'est un petit échec, dans lequel le joueur a une grosse part de responsabilité : Cedric Hatenboer quitte le RSC Anderlecht un peu moins d'un an après sa signature. Il était la première recrue de l'ère Olivier Renard. (Lire la suite)
Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 04/01