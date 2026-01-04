Le Maroc se fait (un peu) peur mais continue son parcours à domicile

Le Maroc se fait (un peu) peur mais continue son parcours à domicile
Photo: © photonews

Cela n'aura pas été aussi facile que prévu pour le pays-hôte face à la modeste Tanzanie, mais le Maroc est bel et bien en quarts de finale de la CAN.

Après la petite frayeur du Sénégal lors du premier 8e de finale au programme (les Lions de la Teranga se sont retrouvés menés par le Soudan), puis l'élimination surprise de la Tunisie par le Mali de Tom Saintfiet, le Maroc était prévenu : cette CAN ne sera pas une promenade de santé.

Face à la Tanzanie, 112e à l'heure actuelle au classement FIFA, les Lions de l'Atlas ont ainsi été tenus en échec jusqu'à assez tard en seconde période. Après une entame de match délicate, le Maroc trouvait pourtant le chemin des filets dès la 15e via Saibari, qui était signalé hors-jeu.

Le Maroc fait craquer la Tanzanie 

Le score était de 0-0 à la pause et si le Maroc était la plus dangereuse des deux équipes, il devait se méfier : en seconde période, Feisal Salum passait à côté de la sensation et frappait au-dessus du but vide (56e). La Tanzanie n'aura plus d'aussi belle opportunité.

Après que Hakimi ait touché la barre (60e), le joueur du PSG sera bel et bien décisif en trouvant Brahim Diaz qui crochète un défenseur et trompe le gardien tanzanien (64e, 1-0). Le plus dur est fait, et le pays-hôte de cette CAN est en quarts de finale, sans briller. 


Le Maroc affrontera le vainqueur du match de ce soir entre l'Afrique du Sud et le Cameroun. Un choc à prévoir, donc, face à Hugo Broos ou face au remplaçant de Marc Brys... 

Les plus populaires

African Cup of Nations

 Huitièmes de finales
Sénégal Sénégal 3-1 Soudan Soudan
Mali Mali P1-1 Tunisie Tunisie
Maroc Maroc 1-0 Tanzanie Tanzanie
Afrique du Sud Afrique du Sud 20:00 Cameroun Cameroun
Egypte Egypte 05/01 Bénin Bénin
Nigéria Nigéria 05/01 Mozambique Mozambique
Algérie Algérie 06/01 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 06/01 Burkina Faso Burkina Faso
