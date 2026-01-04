La direction de l'AS Monaco a tranché pour l'avenir de Sébastien Pocognoli

Sébastien Pocognoli a du mal à relever le niveau de l'AS Monaco. Son équipe a perdu à domicile contre Lyon 1-3 ce samedi.

Sébastien Pocognoli enchaîne les revers avec l'AS Monaco. Hier soir, son équipe a encore chuté à domicile face à Lyon sur le score de 1-3. Ce sixième échec en championnat fragilise sa position, alors qu’il était arrivé pour corriger le tir après le départ d'Adi Hütter.

Les médias soulignent le manque de résultats, qui empêche Monaco de remonter au classement en Ligue 1. Certains commencent à douter de la capacité du coach belge à relancer l’équipe cette saison.

La direction lui fait confiance

Face à ce climat, la direction a choisi de sortir du silence. Dans La Diagonale, le CEO Thiago Scuro a été très clair. "Pour moi, ce n’est pas un sujet", a-t-il répété à propos d’un éventuel changement d’entraîneur.

Le dirigeant assume pleinement sa décision. "Nous avions des indicateurs. C’était le moment de changer pour différentes raisons, en termes de performance et de dynamique interne. Oui, c’était la bonne décision et Sébastien est la bonne personne pour les prochaines étapes du club."

Scuro veut regarder plus loin. "Ce n’est pas terminé, bien sûr que non. Vu notre effectif, les performances face à Marseille et Lyon, l’adaptation du coach, je suis convaincu que nous pouvons encore nous battre pour une place en Ligue des champions, comme ces deux dernières années."