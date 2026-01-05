Mergim Vojvoda interrogé à propos d'un retour à Sclessin : "Moi, mon rêve, c'est plutôt ça"

Mergim Vojvoda, arrière droit de Côme, qui a été formé au Standard de Liège, s'est exprimé à propos d'un potentiel retour en Belgique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est assez clair.

Si vous ne connaissez pas Mergim Vojvoda, il s’agit d’un latéral kosovo-albanais, formé en partie au MVV Maastricht (2010-2011) et au Standard de Liège (2011-2014). Lors de la saison 2014-2015, il est prêté à Saint-Trond, où il a pu disputer plusieurs matchs de seconde division belge et remporter le titre. La saison suivante, il est prêté en Allemagne au Carl Zeiss Iéna (D4), club où il a été un titulaire indiscutable avec 27 matchs à son compteur.

Il a ensuite été transféré à Mouscron (2016-2019) avant de revenir en bord de Meuse (2019-2020), puis de rejoindre l’Italie en signant au Torino (2020-2025). En février dernier, il a rejoint le club ambitieux de Côme en signant un contrat jusqu’en juin 2028.

Cette signature en Serie A est le fruit d’un travail accompli : "Lorsque j’ai quitté le Standard à l’été 2020, je savais que je pouvais atteindre un niveau plus élevé. Rien ne m’a jamais été offert ou présenté sur un plateau d’argent. J’ai dû travailler dur pour avoir ce que j’ai. Contrairement à certains, à qui on croit avant même qu’ils n’aient disputé le moindre match professionnel, j’ai dû montrer, sans cesse, qu’on pouvait compter sur moi, en descendant parfois bas, comme à Carl Zeiss Iéna, en D4 allemande."

"Je suis fier de cela, parce que je préfère suer pour obtenir ce que je veux. C’est la même chose lors d’un match : j’aime autant gagner 1-0 et défendre ce résultat comme un chien que de l’emporter 4-0", souligne-t-il au micro de Sudinfo.

Un retour à Sclessin ?



En ce qui concerne un éventuel retour à Sclessin, il n’y pense pas : "Honnêtement, pour le moment, je ne me vois pas revenir dans le championnat belge. J’ai ressenti une énorme fierté en signant à l’été 2019 au Standard, mais j’espère vraiment goûter au plus haut niveau le plus longtemps possible. Un retour n’est donc même pas dans un coin de ma tête, même si je reste supporter du Standard. Mon rêve, c’est de disputer la Ligue des champions avec Côme, où j’espère demeurer quelques années. Et peut-être y terminer ma carrière, dans cinq ou six ans, tant je m’y sens bien et tant le championnat italien me plaît."