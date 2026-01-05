Luke Littler reçoit les félicitations d'un Diable Rouge : "Il m'a dit que j'avais fait du bon travail"

Après son sacre aux championnats du monde de fléchettes, Luke Littler a reçu les félicitations de nombreux sportifs et célébrités. Le jeune joueur de 18 ans révèle désormais que plusieurs footballeurs lui ont également envoyé un message personnel, dont Senne Lammens.

Luke Littler a décroché un nouveau titre au PDC Darts World Championship le week-end dernier. L’Anglais de 18 ans s’est imposé 7-1 face à Gian van Veen, décrochant ainsi une nouvelle fois le trophée Sid Waddell.

"J’ai évidemment reçu quelques DM de la part de certains footballeurs", a confié Luke Littler. Parmi eux figuraient Lennart Karl et Angelo Stiller en Allemagne, mais le gardien de Manchester United et Diable Rouge Senne Lammens a lui aussi pris contact avec lui.

Luke Littler x Senne Lammens

Luke Littler a partagé plusieurs de ces messages dans sa story Instagram. Le soutien de sportifs de haut niveau comme Lammens, mais aussi de personnalités telles que KSI, lui a visiblement fait très plaisir. "Cela montre simplement à quel point je reçois beaucoup de soutien après ma victoire, et ça signifie énormément pour moi", a-t-il expliqué.

Grâce à son succès 7-1 face à Van Veen, il est devenu le premier joueur depuis Gary Anderson à conserver son titre mondial à l’Alexandra Palace deux années consécutives. "Rien ne dépassera jamais mon premier titre mondial, mais ici, il s’agissait de conserver la couronne", a-t-il précisé.



Luke Littler, fervent supporter de Manchester United, s’est montré ravi du message de Lammens : "Il m’a dit que j’avais fait du bon travail."