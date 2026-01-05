C'est officiel : le premier transfert de l'ère Renard à Anderlecht rentre au pays

C'est un petit échec, dans lequel le joueur a une grosse part de responsabilité : Cedric Hatenboer quitte le RSC Anderlecht un peu moins d'un an après sa signature. Il était la première recrue de l'ère Olivier Renard.

Fin janvier 2025, le RSC Anderlecht annonce en grande pompe le premier transfert d'Olivier Renard en tant que directeur sportif : celui de Cedric Hatenboer, 19 ans à l'époque et qui terminera la saison aux Pays-Bas, à l'Excelsior Rotterdam.

Milieu de terrain racé et talentueux, suivi par les plus grands clubs néerlandais, Hatenboer semblait taillé pour réussir au RSCA. Mais à son arrivée, Besnik Hasi a pris la tête de l'équipe et estime que le Néerlandais n'est pas prêt.

Après avoir participé à la préparation estivale, lors de laquelle il subit une commotion cérébrale qui l'écarte des terrains, Hatenboer est donc écarté du noyau A. Il refuse longtemps de jouer en Challenger Pro League avec les Futures, et n'est pas convaincant quand il en intègre finalement le noyau.

Un prêt avec option d'achat pour Hatenboer

Résultat : cet hiver, sans surprise, Cedric Hatenboer s'en va déjà. Il est prêté jusqu'en fin de saison à Telstar, 15e d'Eredivisie. Le RSCA précise également que le club néerlandais dispose d'une option d'achat pour le joueur, acheté 2,1 millions et sous contrat jusqu'en 2029.



"Cedric Hatenboer terminera la saison en cours à Telstar. Le RSC Anderlecht a conclu un accord avec le club néerlandais de première division pour un prêt du médian, comprenant également une option de transfert définitif", lit-on dans le bref communiqué officiel. "Bonne chance, Cedric".