Le départ de Dante Vanzeir se précise encore un peu plus

L'histoire d'amour compliquée entre La Gantoise et Dante Vanzeir semble terminée. L'attaquant n'a pas été invité à participer au stage des Buffalos.

La Gantoise est partie ce week-end en stage à Oliva, en Espagne... mais un absent était à noter : Dante Vanzeir (27 ans). Le rendement de l'attaquant, recrue phare du club il y a un peu moins d'un an en provenance des NY Red Bulls, est jugé insuffisant compte tenu de son salaire.

Vanzeir joue en effet très peu pour Gand cette saison : il n'a participé qu'à cinq matchs pour un total de 146 minutes en championnat, n'inscrivant aucun but et ne délivrant aucune passe décisive.

La saison dernière, Vanzeir avait pourtant joué 19 matches, marquant cinq buts et délivrant quatre passes décisives. Une recrue qu'on pensait prometteuse en vue de la saison 2025-2026, mais les choses ne se passent pas comme prévu.

Le Cercle de Bruges, solution toute trouvée ?

Les Buffalos collaborent en ce moment avec le joueur pour trouver une solution et Het Laatste Nieuws assurait ce matin que cela pourrait être le Cercle de Bruges.

Lire aussi… Rik De Mil et La Gantoise n'en veulent plus : un club de Pro League s'intéresse au dossier›

Les belles années de Dante Vanzeir avec l'Union Saint-Gilloise, notamment en 2021-2022 aux côtés de Deniz Undav, semblent loin désormais. Sous les couleurs de l'USG, le Diable Rouge avait inscrit 48 buts en 91 matchs.