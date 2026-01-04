Le départ de Dante Vanzeir se précise encore un peu plus

Photo: © photonews
L'histoire d'amour compliquée entre La Gantoise et Dante Vanzeir semble terminée. L'attaquant n'a pas été invité à participer au stage des Buffalos.

La Gantoise est partie ce week-end en stage à Oliva, en Espagne... mais un absent était à noter : Dante Vanzeir (27 ans). Le rendement de l'attaquant, recrue phare du club il y a un peu moins d'un an en provenance des NY Red Bulls, est jugé insuffisant compte tenu de son salaire.

Vanzeir joue en effet très peu pour Gand cette saison : il n'a participé qu'à cinq matchs pour un total de 146 minutes en championnat, n'inscrivant aucun but et ne délivrant aucune passe décisive.

La saison dernière, Vanzeir avait pourtant joué 19 matches, marquant cinq buts et délivrant quatre passes décisives. Une recrue qu'on pensait prometteuse en vue de la saison 2025-2026, mais les choses ne se passent pas comme prévu. 

Le Cercle de Bruges, solution toute trouvée ? 

Les Buffalos collaborent en ce moment avec le joueur pour trouver une solution et Het Laatste Nieuws assurait ce matin que cela pourrait être le Cercle de Bruges. 

Les belles années de Dante Vanzeir avec l'Union Saint-Gilloise, notamment en 2021-2022 aux côtés de Deniz Undav, semblent loin désormais. Sous les couleurs de l'USG, le Diable Rouge avait inscrit 48 buts en 91 matchs. 

La Gantoise
Dante Vanzeir

Jupiler Pro League

 Journée 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 OH Louvain OH Louvain
KV Malines KV Malines 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 2-0 Westerlo Westerlo
