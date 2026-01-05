"S'il ne gagne pas le Soulier d'Or, je n'y comprends plus rien"

"S'il ne gagne pas le Soulier d'Or, je n'y comprends plus rien"
Photo: © photonews
Deviens fan de FC Bruges! 5854

Le Soulier d'Or semble promis à un joueur du Club de Bruges cette saison. Reste à savoir lequel, et Roméo Vermant a sa petite idée.

Malgré le titre de l'Union Saint-Gilloise, tout le monde s'accorde à dire que dimanche prochain, lors du gala du 72e Soulier d'Or, c'est un joueur du Club de Bruges qui devrait être sacré. Les performances individuelles des Blauw & Zwart ont impressionné tout le monde, là où c'est le collectif qui a brillé au Parc Duden.

Si certains imaginent bien Franjo Ivanovic ou Promise David prendre des votes, les grands favoris sont indéniablement Ardon Jashari, Footballeur Pro de la saison passée, et Christos Tzolis, l'un des seuls à avoir brillé tout au long de l'année 2025.

Tzolis Soulier d'Or ? 

Dans une interview accordée à DAZN, Roméo Vermant, coéquipier de Tzolis, a été très clair à ce sujet. "S'il ne gagne pas le Soulier d'Or, je ne comprends plus rien", lâche l'attaquant du Club de Bruges. 

Christos Tzolis lui-même, présent lors de cette interview également, sait qu'il a "de grandes chances" de remporter le trophée. "Mais tu ne sais jamais ce que les autres pensent". Vermant ajoute : "Quand on regarde tes statistiques, ton impact, tes courses lors de l'année écoulée. C'est vrai, tu es important pour l'équipe. Je trouverais fou que Tzolis ne gagne pas le Soulier d'Or". 


Lors du premier tour, il est fort probable que Ardon Jashari finisse en tête du classement de nombreux votants. Mais Tzolis a continué à évoluer à un très haut niveau cette saison, et devrait a priori récolter énormément de votes sur l'ensemble des deux tours. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
FC Bruges

Plus de news

Silvio Proto présente la prochaine pépite de Neerpede : "Mais il a encore des progrès à faire"

Silvio Proto présente la prochaine pépite de Neerpede : "Mais il a encore des progrès à faire"

17:30
Six mois puis s'en va : une légende de Pro League donne sa version des faits

Six mois puis s'en va : une légende de Pro League donne sa version des faits

17:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/01: Gboua - Hadj Moussa

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/01: Gboua - Hadj Moussa

16:30
Un Diable Rouge n'écarte pas un départ cet hiver : "J'ai besoin de temps de jeu"

Un Diable Rouge n'écarte pas un départ cet hiver : "J'ai besoin de temps de jeu"

16:30
Le Standard récupère un jeune talent, dont le prêt s'achève plus tôt que prévu

Le Standard récupère un jeune talent, dont le prêt s'achève plus tôt que prévu

16:30
En Challenger Pro League il y a deux ans, et bientôt transféré pour 25 millions d'euros ?

En Challenger Pro League il y a deux ans, et bientôt transféré pour 25 millions d'euros ?

16:00
Quand l'ADN ne suffit pas : l'échec de Cedric Hatenboer, signe d'un Anderlecht "made in Hasi"

Quand l'ADN ne suffit pas : l'échec de Cedric Hatenboer, signe d'un Anderlecht "made in Hasi"

14:40
Kompany va lui taper sur les doigts : la pépite du Bayern se met ses supporters à dos

Kompany va lui taper sur les doigts : la pépite du Bayern se met ses supporters à dos

15:00
Arrivé à Wolfsburg en provenance de Bruges pour 14 M€, Andreas Skov Olsen pourrait déjà s'en aller

Arrivé à Wolfsburg en provenance de Bruges pour 14 M€, Andreas Skov Olsen pourrait déjà s'en aller

12:20
Voici pourquoi le Club de Bruges peut se frotter les mains grâce aux performances d'Igor Thiago

Voici pourquoi le Club de Bruges peut se frotter les mains grâce aux performances d'Igor Thiago

12:00
Un ancien coach du Standard va arrêter sa carrière en fin de saison

Un ancien coach du Standard va arrêter sa carrière en fin de saison

14:20
Un Belge du bout du monde prolonge son contrat pour un an

Un Belge du bout du monde prolonge son contrat pour un an

14:00
C'est officiel : le premier transfert de l'ère Renard à Anderlecht rentre au pays

C'est officiel : le premier transfert de l'ère Renard à Anderlecht rentre au pays

13:30
Après Chelsea, Manchester United : Senne Lammens se retrouve sans coach

Après Chelsea, Manchester United : Senne Lammens se retrouve sans coach

13:00
Luke Littler reçoit les félicitations d'un Diable Rouge : "Il m'a dit que j'avais fait du bon travail"

Luke Littler reçoit les félicitations d'un Diable Rouge : "Il m'a dit que j'avais fait du bon travail"

12:40
Anderlecht mise sur un joueur de 16 ans pour un poste qui pourrait bientôt devenir problématique

Anderlecht mise sur un joueur de 16 ans pour un poste qui pourrait bientôt devenir problématique

11:20
Qui est Belmin Dizdarevic, le gardien parti en stage avec le Standard ?

Qui est Belmin Dizdarevic, le gardien parti en stage avec le Standard ?

11:40
Mauvaise expérience : un jeune crack belge voit son prêt écourté...

Mauvaise expérience : un jeune crack belge voit son prêt écourté...

11:00
"J'ai eu des occasions" : Thomas Meunier raconte pourquoi il n'a jamais joué en Angleterre

"J'ai eu des occasions" : Thomas Meunier raconte pourquoi il n'a jamais joué en Angleterre

10:30
"J'espère jouer dans un championnat du Top 5" : Yacine Titraoui ambitieux pour son avenir

"J'espère jouer dans un championnat du Top 5" : Yacine Titraoui ambitieux pour son avenir

09:30
Alors que la Coupe du monde approche, un pays africain limoge son entraîneur

Alors que la Coupe du monde approche, un pays africain limoge son entraîneur

10:00
Mergim Vojvoda interrogé à propos d'un retour à Sclessin : "Moi, mon rêve, c'est plutôt ça"

Mergim Vojvoda interrogé à propos d'un retour à Sclessin : "Moi, mon rêve, c'est plutôt ça"

09:00
"C'est à cause de ça qu'on a payé cash" : Hugo Broos très clair sur ce qui a fait la différence contre le Cameroun

"C'est à cause de ça qu'on a payé cash" : Hugo Broos très clair sur ce qui a fait la différence contre le Cameroun

08:30
Un cadre du Bayern proche de prendre une grande décision ? Vincent Kompany prêt à se réjouir ?

Un cadre du Bayern proche de prendre une grande décision ? Vincent Kompany prêt à se réjouir ?

08:00
Un cadre du KRC Genk vers un départ cet hiver ?

Un cadre du KRC Genk vers un départ cet hiver ?

07:40
Le RWDM obligé de prendre une grande décision

Le RWDM obligé de prendre une grande décision

07:20
Le coach d'Arthur Vermeeren est furieux : "Je l'ai convoqué dans mon bureau samedi"

Le coach d'Arthur Vermeeren est furieux : "Je l'ai convoqué dans mon bureau samedi"

07:00
Le PSG bat le Paris FC pour le premier duel entre les deux équipes en Ligue 1 depuis 47 ans

Le PSG bat le Paris FC pour le premier duel entre les deux équipes en Ligue 1 depuis 47 ans

06:30
Le départ de Dante Vanzeir se précise encore un peu plus

Le départ de Dante Vanzeir se précise encore un peu plus

23:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/01: Duranville - Tzolis

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/01: Duranville - Tzolis

21:00
Enfin la lumière au bout du tunnel pour Landry Dimata ?

Enfin la lumière au bout du tunnel pour Landry Dimata ?

22:40
Le rêve s'achève pour Hugo Broos qui dit adieu à la CAN

Le rêve s'achève pour Hugo Broos qui dit adieu à la CAN

22:20
Un tournant dans la course au titre ? Manchester City et Doku accrochés en dernière minute par Chelsea

Un tournant dans la course au titre ? Manchester City et Doku accrochés en dernière minute par Chelsea

22:00
Tom Saintfiet ne manque pas d'ambition : "On veut la finale"

Tom Saintfiet ne manque pas d'ambition : "On veut la finale"

21:41
Une minute et puis s'en va : Charleroi laisse filer une recrue, et c'était prévu

Une minute et puis s'en va : Charleroi laisse filer une recrue, et c'était prévu

20:30
Anderlecht envisagerait de faire revenir l'une des pépites de Neerpede

Anderlecht envisagerait de faire revenir l'une des pépites de Neerpede

21:00
4

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 OH Louvain OH Louvain
KV Malines KV Malines 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 2-0 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved