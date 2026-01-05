"S'il ne gagne pas le Soulier d'Or, je n'y comprends plus rien"

Le Soulier d'Or semble promis à un joueur du Club de Bruges cette saison. Reste à savoir lequel, et Roméo Vermant a sa petite idée.

Malgré le titre de l'Union Saint-Gilloise, tout le monde s'accorde à dire que dimanche prochain, lors du gala du 72e Soulier d'Or, c'est un joueur du Club de Bruges qui devrait être sacré. Les performances individuelles des Blauw & Zwart ont impressionné tout le monde, là où c'est le collectif qui a brillé au Parc Duden.

Si certains imaginent bien Franjo Ivanovic ou Promise David prendre des votes, les grands favoris sont indéniablement Ardon Jashari, Footballeur Pro de la saison passée, et Christos Tzolis, l'un des seuls à avoir brillé tout au long de l'année 2025.

Tzolis Soulier d'Or ?

Dans une interview accordée à DAZN, Roméo Vermant, coéquipier de Tzolis, a été très clair à ce sujet. "S'il ne gagne pas le Soulier d'Or, je ne comprends plus rien", lâche l'attaquant du Club de Bruges.

Christos Tzolis lui-même, présent lors de cette interview également, sait qu'il a "de grandes chances" de remporter le trophée. "Mais tu ne sais jamais ce que les autres pensent". Vermant ajoute : "Quand on regarde tes statistiques, ton impact, tes courses lors de l'année écoulée. C'est vrai, tu es important pour l'équipe. Je trouverais fou que Tzolis ne gagne pas le Soulier d'Or".



Lors du premier tour, il est fort probable que Ardon Jashari finisse en tête du classement de nombreux votants. Mais Tzolis a continué à évoluer à un très haut niveau cette saison, et devrait a priori récolter énormément de votes sur l'ensemble des deux tours.