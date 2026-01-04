"Il a été absolument incroyable" : un Diable Rouge survole la Premier League et bat un record

Muzamel Rahmat
| Commentaire
"Il a été absolument incroyable" : un Diable Rouge survole la Premier League et bat un record
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Youri Tielemans a ébloui la Premier League contre Nottingham. Une prestation magistrale qui a conquis le consultant Jamie Redknapp.

Youri Tielemans a marché sur l’eau samedi après-midi contre Nottingham Forest. Aston Villa devait se relancer après sa défaite contre Arsenal. Le Diable Rouge a participé au succès de son équipe en offrant une passe décisive à John McGinn.

Tielemans a dicté le tempo du début à la fin. Toujours disponible, toujours juste, il a fait circuler le ballon avec facilité. Sa prestation la plus aboutie de la saison selon les statistiques.

"Un maestro"

Jamie Redknapp a été bluffé par sa prestation. "C'est un maestro. Sa prestation était magnifique. J'adore ces passes où il perce les lignes. Il a toujours le regard tourné vers l'avant. Il a été absolument incroyable", a lâché le consultant sur Sky Sports.

L'ancien joueur ne s'est pas arrêté là. "Personne n'a pu l'approcher. Il a orchestré le match et tout ce qu'il a fait était brillant. Il fait la différence pour Aston Villa et c'est un footballeur exceptionnel."


Un retour au sommet qui permet à Villa de revenir à cinq points d'Arsenal. Les Villans sont deuxièmes, devant Manchester City et Liverpool.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Match amical (Pays)
Match amical (Pays) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Aston Villa
Belgique
Youri Tielemans

Plus de news

🎥 L'ancien serial buteur de Bruges s'offre un triplé en Premier League

🎥 L'ancien serial buteur de Bruges s'offre un triplé en Premier League

20:00
Un Diable Rouge en grande forme évoque son idole : un champion du monde 2018 !

Un Diable Rouge en grande forme évoque son idole : un champion du monde 2018 !

19:30
Le Maroc se fait (un peu) peur mais continue son parcours à domicile

Le Maroc se fait (un peu) peur mais continue son parcours à domicile

19:00
Un pari sur l'avenir : un club de Pro League déniche un talent au Nigeria

Un pari sur l'avenir : un club de Pro League déniche un talent au Nigeria

18:30
Nouveau talent dans le viseur : l'Antwerp et Anderlecht se disputent un joueur qui impressionne à l'étranger

Nouveau talent dans le viseur : l'Antwerp et Anderlecht se disputent un joueur qui impressionne à l'étranger

17:30
Leeds accroche Manchester United : Lammens et Bornauw étaient de la partie

Leeds accroche Manchester United : Lammens et Bornauw étaient de la partie

16:30
🎥 La pire façon de commencer l'année : Arthur Vermeeren auteur d'un vilain geste

🎥 La pire façon de commencer l'année : Arthur Vermeeren auteur d'un vilain geste

17:00
Rik De Mil et La Gantoise n'en veulent plus : un club de Pro League s'intéresse au dossier

Rik De Mil et La Gantoise n'en veulent plus : un club de Pro League s'intéresse au dossier

16:00
Naples fait le boulot face à la Lazio sans Lukaku et De Bruyne : la course au titre est relancée

Naples fait le boulot face à la Lazio sans Lukaku et De Bruyne : la course au titre est relancée

15:33
Le meilleur gardien de l'histoire ? Thibaut Courtois répond sans détour

Le meilleur gardien de l'histoire ? Thibaut Courtois répond sans détour

15:00
Après Anderlecht, le Club de Bruges passe aussi à côté d'un grand talent

Après Anderlecht, le Club de Bruges passe aussi à côté d'un grand talent

14:30
Un nouveau gardien fait son apparition au Standard de Liège

Un nouveau gardien fait son apparition au Standard de Liège

14:00
La direction de l'AS Monaco a tranché pour l'avenir de Sébastien Pocognoli

La direction de l'AS Monaco a tranché pour l'avenir de Sébastien Pocognoli

13:30
2
Le dernier Mondial de Thibaut Courtois avec les Diables Rouges ? Le gardien se confie

Le dernier Mondial de Thibaut Courtois avec les Diables Rouges ? Le gardien se confie

10:30
C'est officiel : un autre jeune talent quitte Anderlecht pour un club de Pro League

C'est officiel : un autre jeune talent quitte Anderlecht pour un club de Pro League

13:02
1
Un transfert record entre Bruges et Liverpool ? Le dossier prend un virage inattendu

Un transfert record entre Bruges et Liverpool ? Le dossier prend un virage inattendu

12:30
1
📷 Un Youri Tielemans record : les chiffres de patron du Diable Rouge ce samedi

📷 Un Youri Tielemans record : les chiffres de patron du Diable Rouge ce samedi

03/01
Un Belge va vivre le derby le plus proche du monde

Un Belge va vivre le derby le plus proche du monde

12:00
De la Premier League à la Suisse : le virage surprenant d'un ancien d'Anderlecht

De la Premier League à la Suisse : le virage surprenant d'un ancien d'Anderlecht

11:00
Le sort s'acharne sur le Club de Bruges : Ivan Leko cherche des solutions

Le sort s'acharne sur le Club de Bruges : Ivan Leko cherche des solutions

11:30
Anderlecht risque de grincer des dents : le Club de Bruges relance une piste très sensible

Anderlecht risque de grincer des dents : le Club de Bruges relance une piste très sensible

10:00
1
Le même problème qu'en 2025 : le coach d'un Diable Rouge vole à sa rescousse

Le même problème qu'en 2025 : le coach d'un Diable Rouge vole à sa rescousse

09:30
Le Mali de Tom Saintfiet sort la Tunisie et rejoint les quarts de finale de la Coupe d'Afrique

Le Mali de Tom Saintfiet sort la Tunisie et rejoint les quarts de finale de la Coupe d'Afrique

09:05
Le vestiaire d'Anderlecht n'a qu'une seule idée en tête

Le vestiaire d'Anderlecht n'a qu'une seule idée en tête

08:47
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/01: Tzolis

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/01: Tzolis

07:00
L'Union championne sans star ni miracle : voilà pourquoi ça fonctionne

L'Union championne sans star ni miracle : voilà pourquoi ça fonctionne

08:20
"Il doit être au sommet de sa forme" : Hein Vanhaezebrouck prévient un Diable Rouge avant la Coupe du monde

"Il doit être au sommet de sa forme" : Hein Vanhaezebrouck prévient un Diable Rouge avant la Coupe du monde

22:04
Un ancien Diable Rouge dézingue complètement Hans Vanaken

Un ancien Diable Rouge dézingue complètement Hans Vanaken

08:00
Un grand club de Premier League a tranché : un joueur du Club de Bruges ciblé

Un grand club de Premier League a tranché : un joueur du Club de Bruges ciblé

07:00
David Hubert a-t-il quitté OHL pour l'argent ? Sa réponse est claire

David Hubert a-t-il quitté OHL pour l'argent ? Sa réponse est claire

07:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/01: Kompany - Vandenbergh - Gigot

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/01: Kompany - Vandenbergh - Gigot

23:00
Un coup inattendu du Bayern Munich : Vincent Kompany a un nouveau talent sous ses ordres

Un coup inattendu du Bayern Munich : Vincent Kompany a un nouveau talent sous ses ordres

23:00
"Plus il y a d'enjeu, plus il a envie de briller" : Vincent Mannaert séduit par un joueur du Club de Bruges

"Plus il y a d'enjeu, plus il a envie de briller" : Vincent Mannaert séduit par un joueur du Club de Bruges

22:30
Arsenal s'impose à Bournemouth et met la pression sur Manchester City

Arsenal s'impose à Bournemouth et met la pression sur Manchester City

21:21
De la D4 allemande à la Ligue des champions : les premiers mots de la nouvelle recrue de l'Union

De la D4 allemande à la Ligue des champions : les premiers mots de la nouvelle recrue de l'Union

21:40
Nathan De Cat au Bayern Munich ? L'avis tranché de Vincent Mannaert sur le prodige d'Anderlecht

Nathan De Cat au Bayern Munich ? L'avis tranché de Vincent Mannaert sur le prodige d'Anderlecht

21:00

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 20
Aston Villa Aston Villa 3-1 Nottingham Forest Nottingham Forest
Wolverhampton Wolverhampton 3-0 West Ham Utd West Ham Utd
Brighton Brighton 2-0 Burnley Burnley
Bournemouth Bournemouth 2-3 Arsenal Arsenal
Leeds United Leeds United 1-1 Manchester United Manchester United
Everton Everton 2-4 Brentford Brentford
Newcastle Utd Newcastle Utd 2-0 Crystal Palace Crystal Palace
Tottenham Tottenham 1-1 Sunderland Sunderland
Fulham Fulham 2-2 Liverpool Liverpool
Manchester City Manchester City 0-0 Chelsea Chelsea
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved