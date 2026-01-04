"Il a été absolument incroyable" : un Diable Rouge survole la Premier League et bat un record

Youri Tielemans a ébloui la Premier League contre Nottingham. Une prestation magistrale qui a conquis le consultant Jamie Redknapp.

Youri Tielemans a marché sur l’eau samedi après-midi contre Nottingham Forest. Aston Villa devait se relancer après sa défaite contre Arsenal. Le Diable Rouge a participé au succès de son équipe en offrant une passe décisive à John McGinn.

Tielemans a dicté le tempo du début à la fin. Toujours disponible, toujours juste, il a fait circuler le ballon avec facilité. Sa prestation la plus aboutie de la saison selon les statistiques.

"Un maestro"

Jamie Redknapp a été bluffé par sa prestation. "C'est un maestro. Sa prestation était magnifique. J'adore ces passes où il perce les lignes. Il a toujours le regard tourné vers l'avant. Il a été absolument incroyable", a lâché le consultant sur Sky Sports.

L'ancien joueur ne s'est pas arrêté là. "Personne n'a pu l'approcher. Il a orchestré le match et tout ce qu'il a fait était brillant. Il fait la différence pour Aston Villa et c'est un footballeur exceptionnel."



Un retour au sommet qui permet à Villa de revenir à cinq points d'Arsenal. Les Villans sont deuxièmes, devant Manchester City et Liverpool.