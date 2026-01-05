Anderlecht mise sur un joueur de 16 ans pour un poste qui pourrait bientôt devenir problématique

Anderlecht souhaite à nouveau former ses propres gardiens pour l'équipe première et a mis en place un projet clair à cet effet. Mattis Seghers pourrait être la prochaine révélation.

Lors du stage hivernal en Espagne, Mattis Seghers est déjà le premier talent à faire partie de ce plan. Contrairement à des clubs comme le KRC Genk, qui forment depuis des années des gardiens de très haut niveau, la réussite de jeunes portiers a fait défaut chez les Mauves.

L’accent est mis sur le jeu au pied

Cela doit changer. Surtout dans la situation actuelle, où le contrat de Colin Coosemans arrive à échéance et où la confiance envers le deuxième gardien, Mads Kikkenborg, est limitée. Silvio Proto a reçu pour mission d’affiner les entraînements des gardiens, avec davantage de focus sur la technique et le jeu au pied, et moins uniquement sur les paramètres physiques comme la taille et l’envergure.

La première vitrine du "Project Proto" est Mattis Seghers, écrit le Nieuwsblad. Le gardien de 16 ans, mesurant 1m93, a été intégré pour la première fois au noyau A lors du stage à Jerez de la Frontera. Selon Silvio Proto, il dispose des qualités d’un gardien moderne, même si aucune précipitation n’est volontairement faite dans son développement.

Beaucoup est attendu du jeune Mattis Seghers

Jusqu’à présent, Seghers est resté en grande partie sous les radars, mais il est international belge chez les jeunes et s’entraîne régulièrement avec les RSCA Futures ainsi qu’avec l’équipe première. Pour lui, ce stage est à la fois une récompense et une découverte du plus haut niveau, sans qu’aucune promesse concrète de temps de jeu ne soit faite.



Son parcours a connu une progression rapide. Après des passages à Denderhoutem et Ninove, il a rejoint Anderlecht via des tests, où il a réussi à s’imposer malgré une forte concurrence. Des clubs étrangers comme Monaco et Manchester City le suivaient également, mais Mattis Seghers a choisi résolument les Mauves et est désormais lié au club jusqu’en 2028.