Un tournant dans la course au titre ? Manchester City et Doku accrochés en dernière minute par Chelsea

Ce dimanche en Premier League s'est conclu par un choc entre Manchester City et Chelsea. Un choc qui a accouché d'un partage, ce qui fait bien les affaires du leader Arsenal.

Pour une fois, les supporters d'Arsenal étaient certainement tous derrière leur grand rival londonien Chelsea dans le choc qui opposait les Blues à Manchester City. En effet, alors que Chelsea est largué dans la course au titre, tout point perdu par les Citizens est bénéfique aux Gunners, leaders de Premier League.

Manchester City avait ouvert le score en première mi-temps via Tijjani Reinders (42e, 1-0) et tenait ce score... presque jusqu'au bout de la rencontre. Jérémy Doku a débuté la rencontre sur le banc et n'est monté qu'à la 70e, remplaçant le buteur Reijnders.

Enzo Fernandez frustre Manchester City

En toute fin de match, c'est bien Chelsea, via Enzo Fernandez, qui va faire prendre une véritable douche froide à l'Etihad Stadium en égalisant (90e+4, 1-1). Une petite catastrophe pour Guardiola et ses hommes qui concèdent un deuxième partage consécutif.

Arsenal, de son côté, n'avait en effet pas tremblé du côté de Bournemouth, s'imposant d'une courte tête (2-3) et prenant donc désormais 6 points d'avance en tête du championnat sur Chelsea et sur Aston Villa.



À noter que Chelsea disputait là son premier match sans Enzo Maresca, démis de ses fonctions durant la semaine. C'est l'intérimaire Calum McFarlane qui a décroché ce partage, en attendant probablement que Liam Rosenior le remplace.