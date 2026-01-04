Une minute et puis s'en va : Charleroi laisse filer une recrue, et c'était prévu

Une minute et puis s'en va : Charleroi laisse filer une recrue, et c'était prévu
Photo: © photonews
Deviens fan de Charleroi! 635

"Surprise" à Charleroi : Nikoloz Chikovani devrait déjà s'en aller. Le Géorgien n'a pourtant disputé qu'une petite minute en championnat avec l'équipe A... mais l'important était ailleurs.

On le sait : l'Angleterre a des règles très strictes en matière d'intégration des joueurs étrangers, et notamment ceux provenant d'en-dehors des grandes nations mondiales. Ainsi, Nikoloz Chikovani (18 ans) ne pouvait pas encore intégrer Watford, qui l'a acheté en septembre dernier en provenance du Dinamo Tbilisi : il n'avait pas le permis de travail requis.

En attendant de pouvoir venir en Angleterre, Chikovani a été prêté au Sporting Charleroi cette saison. Les liens entre la famille Pozzo et Mogi Bayat ont été très utiles dans cette optique. Car l'objectif était clair : fournir un peu de temps de jeu au Géorgien... puis le renvoyer en Championship.

Une minute contre Anderlecht... puis s'en va 

Après quelques matchs en équipe U23 (D1 ACFF), Nikoloz Chikovani a ainsi pu disputer une minute en équipe A, passée quasi-inaperçue, lors de la victoire des Zèbres à Anderlecht. Avant ce match, l'ailier géorgien, pas forcément transcendant en U23, n'avait jamais été intégré en équipe A.

Mais cette seule minute disputée avec le RCSC semble avoir été suffisante : Chikovani a désormais assez de "points" pour obtenir un visa de travail en Grande-Bretagne, rapporte Geo Team, un média géorgien. Il va donc quitter le Mambourg dès cet hiver, et rentrer en Angleterre.

Watford a suivi de près le développement de Nikoloz Chikovani, considéré comme un grand talent de son pays dont il est international U19. Si les supporters carolos n'ont pas vraiment eu l'occasion de le voir briller, c'est bien l'équipe A du club de Championship que le Géorgien devrait rejoindre. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Charleroi

Plus de news

Le rêve s'achève pour Hugo Broos qui dit adieu à la CAN

Le rêve s'achève pour Hugo Broos qui dit adieu à la CAN

22:20
Un tournant dans la course au titre ? Manchester City et Doku accrochés en dernière minute par Chelsea

Un tournant dans la course au titre ? Manchester City et Doku accrochés en dernière minute par Chelsea

22:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/01: Duranville - Tzolis

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/01: Duranville - Tzolis

21:00
Tom Saintfiet ne manque pas d'ambition : "On veut la finale"

Tom Saintfiet ne manque pas d'ambition : "On veut la finale"

21:41
Anderlecht envisagerait de faire revenir l'une des pépites de Neerpede

Anderlecht envisagerait de faire revenir l'une des pépites de Neerpede

21:00
1
🎥 L'ancien serial buteur de Bruges s'offre un triplé en Premier League

🎥 L'ancien serial buteur de Bruges s'offre un triplé en Premier League

20:00
2
Un Diable Rouge en grande forme évoque son idole : un champion du monde 2018 !

Un Diable Rouge en grande forme évoque son idole : un champion du monde 2018 !

19:30
Le Maroc se fait (un peu) peur mais continue son parcours à domicile

Le Maroc se fait (un peu) peur mais continue son parcours à domicile

19:00
Un pari sur l'avenir : un club de Pro League déniche un talent au Nigeria

Un pari sur l'avenir : un club de Pro League déniche un talent au Nigeria

18:30
"Il a été absolument incroyable" : un Diable Rouge survole la Premier League et bat un record

"Il a été absolument incroyable" : un Diable Rouge survole la Premier League et bat un record

18:00
Nouveau talent dans le viseur : l'Antwerp et Anderlecht se disputent un joueur qui impressionne à l'étranger

Nouveau talent dans le viseur : l'Antwerp et Anderlecht se disputent un joueur qui impressionne à l'étranger

17:30
🎥 La pire façon de commencer l'année : Arthur Vermeeren auteur d'un vilain geste

🎥 La pire façon de commencer l'année : Arthur Vermeeren auteur d'un vilain geste

17:00
Leeds accroche Manchester United : Lammens et Bornauw étaient de la partie

Leeds accroche Manchester United : Lammens et Bornauw étaient de la partie

16:30
Rik De Mil et La Gantoise n'en veulent plus : un club de Pro League s'intéresse au dossier

Rik De Mil et La Gantoise n'en veulent plus : un club de Pro League s'intéresse au dossier

16:00
Naples fait le boulot face à la Lazio sans Lukaku et De Bruyne : la course au titre est relancée

Naples fait le boulot face à la Lazio sans Lukaku et De Bruyne : la course au titre est relancée

15:33
Le meilleur gardien de l'histoire ? Thibaut Courtois répond sans détour

Le meilleur gardien de l'histoire ? Thibaut Courtois répond sans détour

15:00
Après Anderlecht, le Club de Bruges passe aussi à côté d'un grand talent

Après Anderlecht, le Club de Bruges passe aussi à côté d'un grand talent

14:30
Un nouveau gardien fait son apparition au Standard de Liège

Un nouveau gardien fait son apparition au Standard de Liège

14:00
La direction de l'AS Monaco a tranché pour l'avenir de Sébastien Pocognoli

La direction de l'AS Monaco a tranché pour l'avenir de Sébastien Pocognoli

13:30
3
C'est officiel : un autre jeune talent quitte Anderlecht pour un club de Pro League

C'est officiel : un autre jeune talent quitte Anderlecht pour un club de Pro League

13:02
1
Un transfert record entre Bruges et Liverpool ? Le dossier prend un virage inattendu

Un transfert record entre Bruges et Liverpool ? Le dossier prend un virage inattendu

12:30
1
Le sort s'acharne sur le Club de Bruges : Ivan Leko cherche des solutions

Le sort s'acharne sur le Club de Bruges : Ivan Leko cherche des solutions

11:30
Un Belge va vivre le derby le plus proche du monde

Un Belge va vivre le derby le plus proche du monde

12:00
De la Premier League à la Suisse : le virage surprenant d'un ancien d'Anderlecht

De la Premier League à la Suisse : le virage surprenant d'un ancien d'Anderlecht

11:00
Le dernier Mondial de Thibaut Courtois avec les Diables Rouges ? Le gardien se confie

Le dernier Mondial de Thibaut Courtois avec les Diables Rouges ? Le gardien se confie

10:30
Anderlecht risque de grincer des dents : le Club de Bruges relance une piste très sensible

Anderlecht risque de grincer des dents : le Club de Bruges relance une piste très sensible

10:00
1
Le vestiaire d'Anderlecht n'a qu'une seule idée en tête

Le vestiaire d'Anderlecht n'a qu'une seule idée en tête

08:47
1
Le même problème qu'en 2025 : le coach d'un Diable Rouge vole à sa rescousse

Le même problème qu'en 2025 : le coach d'un Diable Rouge vole à sa rescousse

09:30
L'Union championne sans star ni miracle : voilà pourquoi ça fonctionne

L'Union championne sans star ni miracle : voilà pourquoi ça fonctionne

08:20
Le Mali de Tom Saintfiet sort la Tunisie et rejoint les quarts de finale de la Coupe d'Afrique

Le Mali de Tom Saintfiet sort la Tunisie et rejoint les quarts de finale de la Coupe d'Afrique

09:05
Un ancien Diable Rouge dézingue complètement Hans Vanaken

Un ancien Diable Rouge dézingue complètement Hans Vanaken

08:00
David Hubert a-t-il quitté OHL pour l'argent ? Sa réponse est claire

David Hubert a-t-il quitté OHL pour l'argent ? Sa réponse est claire

07:30
Un grand club de Premier League a tranché : un joueur du Club de Bruges ciblé

Un grand club de Premier League a tranché : un joueur du Club de Bruges ciblé

07:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/01: Kompany - Vandenbergh - Gigot

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/01: Kompany - Vandenbergh - Gigot

23:00
"Plus il y a d'enjeu, plus il a envie de briller" : Vincent Mannaert séduit par un joueur du Club de Bruges

"Plus il y a d'enjeu, plus il a envie de briller" : Vincent Mannaert séduit par un joueur du Club de Bruges

03/01
Un coup inattendu du Bayern Munich : Vincent Kompany a un nouveau talent sous ses ordres

Un coup inattendu du Bayern Munich : Vincent Kompany a un nouveau talent sous ses ordres

23:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 OH Louvain OH Louvain
KV Malines KV Malines 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 2-0 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved