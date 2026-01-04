Une minute et puis s'en va : Charleroi laisse filer une recrue, et c'était prévu

"Surprise" à Charleroi : Nikoloz Chikovani devrait déjà s'en aller. Le Géorgien n'a pourtant disputé qu'une petite minute en championnat avec l'équipe A... mais l'important était ailleurs.

On le sait : l'Angleterre a des règles très strictes en matière d'intégration des joueurs étrangers, et notamment ceux provenant d'en-dehors des grandes nations mondiales. Ainsi, Nikoloz Chikovani (18 ans) ne pouvait pas encore intégrer Watford, qui l'a acheté en septembre dernier en provenance du Dinamo Tbilisi : il n'avait pas le permis de travail requis.

En attendant de pouvoir venir en Angleterre, Chikovani a été prêté au Sporting Charleroi cette saison. Les liens entre la famille Pozzo et Mogi Bayat ont été très utiles dans cette optique. Car l'objectif était clair : fournir un peu de temps de jeu au Géorgien... puis le renvoyer en Championship.

Une minute contre Anderlecht... puis s'en va

Après quelques matchs en équipe U23 (D1 ACFF), Nikoloz Chikovani a ainsi pu disputer une minute en équipe A, passée quasi-inaperçue, lors de la victoire des Zèbres à Anderlecht. Avant ce match, l'ailier géorgien, pas forcément transcendant en U23, n'avait jamais été intégré en équipe A.

Chakvetadze X Chikovani 🐝💛



After his Belgian debut, Nikoloz Chikovani earned the points for a UK work visa. Watford will recall the 18 y.o forward in January to join the first team.



The Georgian is set to fly to the UK and continue his training with Watford’s first team 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/huIxdHsmwn — Geo Team (@Geo__team) December 27, 2025

Mais cette seule minute disputée avec le RCSC semble avoir été suffisante : Chikovani a désormais assez de "points" pour obtenir un visa de travail en Grande-Bretagne, rapporte Geo Team, un média géorgien. Il va donc quitter le Mambourg dès cet hiver, et rentrer en Angleterre.





Watford a suivi de près le développement de Nikoloz Chikovani, considéré comme un grand talent de son pays dont il est international U19. Si les supporters carolos n'ont pas vraiment eu l'occasion de le voir briller, c'est bien l'équipe A du club de Championship que le Géorgien devrait rejoindre.