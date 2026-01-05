"J'espère jouer dans un championnat du Top 5" : Yacine Titraoui ambitieux pour son avenir

Actuellement en stage en Turquie avec le Sporting de Charleroi, Yacine Titraoui s'est confié au micro de nos confrères de Sudinfo sur cette deuxième partie de saison qui approche pour les Zèbres.

Il aborde positivement cette seconde partie de saison : "On a bien profité avec la famille et les amis et même si c’était court, cela a fait du bien de sortir de la routine des entraînements et des matches. C’est important aussi sur le plan mental de faire un peu autre chose."

"Cela permet de revenir plus fort. Et puis, c’est toujours plus facile de revenir après un résultat intéressant comme celui qu’on a pu obtenir à Anderlecht juste avant la trêve. On avait déjà montré de bonnes choses lors des matches précédents et ça donne de la confiance et de l’envie pour la suite", poursuit-il.

Le stage en Turquie aura évidemment un rôle crucial : "Désormais, il y a ce stage en Turquie pour bien travailler et préparer à fond la deuxième partie du championnat. On a des objectifs, on en discutera certainement durant cette semaine avec le nouvel entraîneur. Il y a de l’ambition et de l’envie de travailler dans ce groupe."

Une chose est sûre, il se sent bien, de quoi rassurer les supporters : "Je suis vraiment très à l’aise avec l’équipe et le groupe. Je travaille pour continuer à progresser, à m’améliorer et à aider l’équipe. Il y a bien sûr parfois eu des moments plus difficiles lors desquels le soutien du club, du staff et des joueurs a été important, mais je me sens bien et ça me donne de la confiance. J’ai des objectifs pour cette année 2026 et je veux travailler pour faire de bonnes performances et les atteindre."

Un transfert au plus haut niveau ?



Son objectif à l’avenir serait de jouer encore plus haut : "J’espère jouer dans un championnat du Top 5 et je devrai franchir des étapes à l’avenir pour cela, mais je ne sais pas quand. Ce n’est de toute façon pas moi qui décide de ça tout seul. Là, je suis à Charleroi et je donne tout pour l’équipe, puis on verra ce qui pourra arriver par la suite. Cela viendra de toute façon avec les performances et le travail."