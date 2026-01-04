Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/01: Tzolis

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/01: Tzolis
Photo: © Photonews

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Tzolis

Un grand club de Premier League a tranché : un joueur du Club de Bruges ciblé

Le Club de Bruges pourrait perdre un joueur important. Tottenham s'intéresse à Christos Tzolis. Le Grec est suivi de près... (Lire la suite)


Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 03/01

Un ancien Diable Rouge dézingue complètement Hans Vanaken

08:00
David Hubert a-t-il quitté OHL pour l'argent ? Sa réponse est claire

07:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/01: Tzolis

07:00
Un grand club de Premier League a tranché : un joueur du Club de Bruges ciblé

07:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/01: Kompany - Vandenbergh - Gigot

23:00
Un coup inattendu du Bayern Munich : Vincent Kompany a un nouveau talent sous ses ordres

23:00
"Plus il y a d'enjeu, plus il a envie de briller" : Vincent Mannaert séduit par un joueur du Club de Bruges

22:30
"Il doit être au sommet de sa forme" : Hein Vanhaezebrouck prévient un Diable Rouge avant la Coupe du monde

22:04
De la D4 allemande à la Ligue des champions : les premiers mots de la nouvelle recrue de l'Union

21:40
Arsenal s'impose à Bournemouth et met la pression sur Manchester City

21:21
Nathan De Cat au Bayern Munich ? L'avis tranché de Vincent Mannaert sur le prodige d'Anderlecht

21:00
Monaco inquiète de plus en plus : la situation se complique pour Sébastien Pocognoli

20:30
Le timing est parfait : Ivan Leko et le Club de Bruges retrouvent le sourire

20:00
Le futur casse-tête de Rudi Garcia ? Un Diable Rouge repris une fois sort une grosse prestation en Serie A

19:30
📷 Un Youri Tielemans record : les chiffres de patron du Diable Rouge ce samedi

19:00
Bruges va perdre un pilier, mais aurait déjà un oeil sur un remplaçant

18:30
La Gantoise aurait une piste étonnante pour se renforcer cet hiver

18:00
OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise annonce sa première recrue hivernale

17:30
Pas de foot en Wallonie ce soir : remise générale en D2 et D3 ACFF !

17:00
🎥 Tielemans donne un assist... et le concurrent de Matz Sels se ridiculise

16:30
Le dernier tournoi de Romelu Lukaku ? Vincent Mannaert donne son avis !

16:00
Un grand club belge manquera le gala du Soulier d'Or

15:30
Le coach de deux Diables Rouges pourrait remplacer Maresca à Chelsea

15:00
Un ancien joueur de Virton gravement blessé dans l'incendie de Crans Montana

14:30
Le départ d'un excédentaire anderlechtois se précise, mais pas en D1A

14:00
C'est officiel : Igor De Camargo retrouve un banc après son licenciement des Francs Borains

13:32
🎥 Eupen dans la galaxie QSI : premier stage au PSG pour les Pandas, entrés dans une nouvelle dimension

13:00
Igor De Camargo balance : "Georges-Louis Bouchez m'a viré en 30 secondes", "une hérésie totale"

12:40
Loïs Openda en ballotage : le Liégeois va vivre des semaines cruciales à la Juventus

12:20
Un ancien Diable Rouge limogé de son nouveau poste d'entraîneur après six mois

12:00
Pourquoi Koni De Winter entre dans un moment décisif... pour la Coupe du monde : "Les critiques m'ont blessé"

11:30
Les premiers matchs officiels de 2026 : on jouera bien en Belgique ce 3 janvier

11:00
Près de trois mois de blessure : quand Zeno Debast fera-t-il son retour ?

10:30
Avant Kerk et Janssen, l'Antwerp pourrait perdre un autre titulaire dès début janvier

10:00
Viré après six mois, cette légende de la Pro League a manqué ses débuts comme entraîneur

09:30
Parti de Belgique pour 8 M€, indésirable aujourd'hui : une belle opportunité pour les clubs de la Pro League

09:00

Jupiler Pro League

 Journée 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 OH Louvain OH Louvain
KV Malines KV Malines 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 2-0 Westerlo Westerlo
