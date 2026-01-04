Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/01: Tzolis

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Tzolis

Un grand club de Premier League a tranché : un joueur du Club de Bruges ciblé

Le Club de Bruges pourrait perdre un joueur important. Tottenham s'intéresse à Christos Tzolis. Le Grec est suivi de près... (Lire la suite)