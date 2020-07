Fabio Capello est déçu de la saison d'Eden Hazard : "Il ne s'est pas adapté"

Recruté 100 millions d'euros par le Real Madrid l'été dernier, le capitaine des Diables Rouges a vécu une première saison très décevante en Espagne, la faute notamment à plusieurs blessures.

Eden Hazard a sans doute vécu la moins bonne saison de sa carrière (21 matchs , 1 but et 7 assist toutes compétitions cette saison). Une véritable déception pour Fabio Capello. Le technicien italien estime que la pression était trop forte pour l'ailier belge.

"Il n'a pas été le joueur qu'il était à Chelsea et il a été longtemps blessé, il ne s'est pas adapté. J'ai toujours pensé qu'il était un grand joueur mais le maillot du Real pèse lourd et Hazard a croulé sous le poids des attentes cette année", confie l'ancien entraîneur du Milan AC et du Real Madrid dans les colonnes de Marca.

L'Italien se veut toutefois optimiste. "Il est clair qu'il sera meilleur la saison prochaine."