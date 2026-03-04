Une sanction qui change tout : la course au maintien complètement chamboulée en Challenger Pro League

Sanctionné d'un retrait de trois points par la Commission des licences, le RWDM Brussels n'a plus que trois longueurs d'avance sur Seraing, qui pourrait jouer deux matchs de plus s'il peut affronter Courtrai. La lutte pour ne pas descendre est chamboulée en Challenger Pro League.

C’est un nouveau coup dur pour le RWDM Brussels, en proie à des difficultés financières depuis plusieurs mois. Interdit de transferts depuis le mercato hivernal, le club s’est vu retirer trois points par la Commission des licences pour défaut de preuve de paiement de certaines tranches d’indemnités de transfert ou de factures auprès de l’Union Belge et de l’ACFF.

Au Stade Edmond Machtens, la menace d’une faillite inquiète de plus en plus, même si le CEO Maxime Vossen a tenté de rassurer au micro de nos confrères de La Dernière Heure : "C’est un mot qu’on entend depuis le mois de septembre, mais nous sommes toujours là", a-t-il déclaré, alors que le jeune milieu de terrain titulaire Huguinho a été rappelé par Botafogo, qui le prêtait au RWDM.

Reste que la course à la descente est totalement relancée en Challenger Pro League, alors qu’il reste six à huit rencontres à disputer pour toutes les équipes, en raison du nombre impair d’équipes dans la série et de l’attente d’une décision pour le match Seraing - Courtrai, annulé à cause d’un incendie au Pairay.

Le RWDM n'a plus que quelques points d'avance

Désormais douzième, le RWDM ne compte plus que deux points d’avance sur les Francs Borains et trois sur le RFC Seraing (sans compter Jong Genk et Club NXT, qui ne pourront, jusqu’à preuve du contraire, pas être relégués), et se retrouve bien enfoncé dans la zone dangereuse du classement. D'autant que le RWDM a joué 26 matchs, tandis que les Francs Borains en ont disputé 25, et Seraing 24.



La prochaine journée sera donc cruciale, puisque les Molenbeekois se déplaceront à l’Olympic Charleroi, lanterne rouge qui sortait d’un 4/6 avant sa défaite à Beveren, tandis que Seraing accueillera les Francs Borains dans un autre duel de bas de tableau. Pour rappel, les deux dernières équipes non U23 seront reléguées en D1 ACFF.