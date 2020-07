Une énorme flop du Paris Saint-Germain las de sa situation

Arrivé au sein du club parisien pour 25 millions d'euros en 2016 en provenance du Real Madrid, l'attaquant n'est jamais parvenu à s'imposer chez le champion de France.

Jesé Rodriguez s'attendait probablement à plus de temps de jeu à son arrivée au Paris Saint-Germain. L'Espagnol n'a joué que 16 matchs, enchaînant les prêts successifs du côté de Las Palmas, de Stoke City, du Real Betis et du Sporting Lisbonne. Le joueur âgé de 27 ans, sous contrat jusqu'en 2021 avec le PSG, n'y croit plus.

"Ce dont j’ai besoin c’est d’un endroit où je peux jouer 30 matchs par saison. Le PSG sait que j’ai travaillé pour revenir en forme, que j’ai été professionnel mais ils ne m’ont pas laissé ma chance", a fait savoir l'ancien Merengue dans un documentaire de Marca. "Maintenant j’ai un contrat avec le PSG, je suis à sa disposition", a lâché Jesé.