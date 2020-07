🎥 Origi buteur, déceptions pour Kabasele, Tielemans, Praet et Dendoncker, miracle pour Vertonghen et Alderweireld

Revenus de nulle part, Toby Alderweireld et Jan Vertonghen peuvent avoir le sourire, tout comme Divock Origi, buteur avec les Reds, et Kevin De Bruyne, qui a égalé le record de Thierry Henry, mais la dernière journée de championnat n'aura pas souri à tous les joueurs belges de Premier League.

Divock Origi pour l'honneur

Champions depuis un moment, Liverpool avait un dernier match pour l'honneur à disputer sur la pelouse de Newcastle. Rapidement menés, les Reds ont réagi via Virgil Van Dijk et c'est Divock Origi, auteur de son quatrième but de la saison en Premier League, qui a permis à Liverpool de prendre le dessus, Sadio Mané a terminé le travail (1-3).

.@DivockOrigi laat de netten na 2⃣3⃣5⃣ dagen eindelijk nog eens trillen! 👏🇧🇪 pic.twitter.com/66e5RJK84L — Play Sports (@playsports) July 26, 2020

Man U et les Blues en C1, pas les Foxes

C’était le premier enjeu de cette dernière journée de championnat: Chelsea et Manchester United ont obtenu gain de cause. Les Blues n’avaient besoin que d’un point, ils ont fait plier Wolverhampton et Leander Dendoncker juste avant la pause grâce à Maison Mount, d’abord buteur sur coup-franc, puis passeur, pour Olivier Giroud juste avant la pause (2-0).

Les Blues accompagnent donc Manchester City et Liverpool en Ligue des Champions et son rejoints par... Manchester United, qui termine la saison sur le podium. Les Red Devils ne pouvaient pas perdre, ils se sont contentés du service minimum contre Leicester (0-2, buts de Bruno Fernandes sur penalty et Jesse Lingard). Déception pour Youri Tielemans, titulaire, et Dennis Praet, monté au jeu en seconde période, qui étaient bien installés sur le podium avant l’arrêt du championnat et qui voient la C1 leur échapper sur le fil.

Les Wolves supporteront Chelsea

Leicester City se contentera donc de l’Europa League et c’est Tottenham qui s’offre l’autre place en C3. Avec Toby Alderweireld dans le onze, mais sans Jan Vertonghen, les Spurs se sont contentés du partage contre Crystal Palace (1-1, buts de Harry Kane et Jeffrey Schlupp). Conjugué à la défaite des Wolves à Chelsea, ce petit point suffit au bonheur de l’équipe de José Mourinho, qui gratte la sixième place in extremis, après un début de saison catastrophique.

Tous les espoirs ne sont pas perdus en revanche pour Leander Dendoncker et Wolverhampton: si Chelsea remporte la Cup le week-end prochain, les Wolves, septièmes de Premier League, seront également qualifiés pour l’Europa League.

Watford prend l’eau, Villa dit merci à Arsenal

Dans le bas de tableau, c’est la soupe à la grimace pour Watford et Christian Kabasele. Encore en position favorable il y a une semaine, les Hornets paient au prix fort une fin de championnat catastrophique. Contre Arsenal, Watford n'a même presque pas fait illusion. Le doublé de Pierre-Emerick Aubameyang et le but de Kieran Terney avaient mis fin au suspense après 33 minutes seulement.

Troy Deeney et Danny Welbeck ont bien rendu espoir à leurs supporters, mais la remontrée de Watford s’est arrêtée là (3-2). Une ultime défaite qui sonne le glas de l’aventure en Premier League des Hornets qui, comme Norwich City et Bournemouth, évolueront en championship la saison prochaine. Accroché par West Ham (1-1), Aston Villa sauve donc sa peau de toute justesse et évoluera à nouveau en Premier League la saison prochaine.