Annoncé sur le départ, il pourrait finalement rester à Chelsea

Le Brésilien est en fin de contrat, mais il pourrait finalement prolonger.

Annoncé sur le départ et notamment cité du côté de Barcelone et d'Arsenal, Willian pourrait finalement rester à Chelsea. Selon les informations de Sky Sports, des discussions sont en cours et pourraient déboucher sur une prolongation de deux ans du Brésilien à Chelsea.

S'il reste, Willian, qui défend les couleurs de Chelsea depuis sept ans, viendra garnir un secteur offensif particulièrement garni, qui s'est notamment complété avec Timo Werner et Hakim Ziyech depuis le début de l'été.