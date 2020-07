La saison des Belges en Premier League part I: Un roi sans couronne et des réservistes de luxe

La Premier League a livré son verdict ce dimanche et les Belges ont une nouvelle fois marqué le championnat le plus médiatisé en Europe. Dans cette première partie: nos compatriotes qui ont terminé dans le top 3.

Divock Origi: le titre comme satisfaction

700 minutes, 4 buts...mais un titre au bout de la route. La saison de Divock Origi, comme celle de Liverpool, n'avait qu'un seul objectif: retrouver le titre de champion. Tout s'est bien passé d'un point de vue collectif mais d'un point de vue personnel, le Diable Rouge ne peut pas être satisfait de sa saison.

S'il a disputé 28 rencontres de Premier League, il n'a été titulaire que six fois. Ce n'est pas assez pour notre compatriote, surtout que lors de chaque sortie il a été critiqué. Le trio Salah - Mané - Firmino est au-dessus et il n'y a pas de place pour Origi... si ce n'est sur le banc. Le titre c'est bien, mais en juin prochain il y a un Euro.

Kevin De Bruyne: le roi sans couronne

S'il y a un Diable Rouge qui a marqué la saison, c'est De Bruyne. Meilleur donneur d'assists, égalant le record de Thierry Henry, King Kevin est le roi de la saison. Cependant, manchester City n'a pas été champion et pire encore selon beaucoup d'observateurs: c'est Jordan Henderson qui a été élu joueur de l'année. Double déception pour De Bruyne, qui pourra tout de même se consoler en cas de victoire en Ligue des champions dans quelques semaines à Lisbonne.

La saison problème, De bruyne va à nouveau avoir les clés du jeu de Guardiola, vu le départ de Silva. S'il n'y a pas de Ballon d'Or en fin de saison, De Bruyne peut très bien penser à celui de 2021.

Michy Batshuayi: la saison quasi-blanche

Quand on voit la saison de Chelsea, on ne peut que regretter le peu de temps de jeu de Michy Batshuayi. Une seule titularisation en championnat, beaucoup de rencontres passées en tribunes: le Diable Rouge a vécu une saison infernale. D'abord calé derrière Tammy Abraham, c'est ensuite Olivier Giroud qui est revenu de nulle part pour prendre la place de numéro 9.

Son futur? Certainement pas à Chelsea, qui ne souhaite pas le conserver et qui a transféré Werner. Une saison complète et positive dans les chiffres serait pourtant bienvenue pour Michy, qui doit relancer sa carrière et rester dans les plans de Martinez.