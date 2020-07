🎥 Timo Werner justifie son choix de rallier Chelsea

Transféré à Chelsea pour 53 millions d'euros, l'international allemand âgé de 24 ans nourrit de grandes ambitions pour la suite de sa carrière.

Timo Werner a décidé de quitter la Bundesliga pour rejoindre la Premier League cet été. Il a justifié son choix de rallier Chelsea.

"Je connais les joueurs d'avant, lorsqu'ils ont gagné la Ligue des Champions, comme Drogba, mon nouvel entraîneur Frank Lampard, Petr Cech. C'est comme un rêve pour moi mais je veux prendre part à une nouvelle ère. Je donnerai le meilleur de moi-même", a souligné l'ancien joueur du RB Leipzig pour le site officiel des Blues.

"Le style de la Premier League, c'est la rapidité. Et ma spécialité est que je suis très rapide donc je pense que c'est parfait pour moi d'évoluer ici. C'est un autre championnat, dans un autre pays donc je peux m'améliorer pour atteindre un autre niveau. Et c'est pour ça que je suis venu à Chelsea. Je vais essayer de marquer un maximum de buts, c'est la raison pour laquelle on m'a acheté : marquer autant qu'à Leipzig, et même peut-être plus", a conclu l'international allemand.