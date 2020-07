📷 Premier entraînement pour Thomas Meunier avec Dortmund

Thomas Meunier est déjà au boulot. Le Diable Rouge a repris le chemin des entraînements avec le Borussia Dortmund. Il s'agissait d'une séance individuelle pour le latéral droit qui reprend plus tôt que ses coéquipiers.

Le noyau de Lucien Favre entamera sa préparation en vue du prochain championnat le 3 août. Ensuite, les joueurs partiront en stage du 10 au 17 août à Bad Ragaz. Pour rappel, la saison 2020-2021 de Bundesliga débutera le 18 septembre.

My first steps for @BVB 🟡⚫



Mijn eerste stappen voor @BVB 🟡⚫



Mes premiers pas pour @BVB 🟡⚫



Meine ersten Schritte für @BVB 🟡⚫ pic.twitter.com/I2daHiE3Xt