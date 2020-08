Kylian Mbappé pourrait bien faire son retour pour la Ligue des Champions

Alors qu'on le pensait blessé et out pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé pourrait faire un retour-éclair !

Le tacle de Loïc Perrin en finale de Coupe de France privera-t-il Kylian Mbappé de quarts de finale de Ligue des Champions ? Selon les pronostics, même les plus optimistes, l'international français allait devoir défier la médecine pour être de retour le 12 août prochain face à l'Atalanta Bergame. Mais son forfait n'est pas encore officiel et d'après L'Equipe, Mbappé pourrait même réussir un comeback inattendu.

Kylian Mbappé aurait en effet fait de gros progrès et n'a déjà plus besoin de béquilles. Il pourrait même marcher normalement. Si un retour à 100% pour le match est presque impossible, le champion du monde espère bien être sur la feuille de match et pouvoir fouler la pelouse, ce qui serait déjà un exploit ... Tout Paris retient son souffle.