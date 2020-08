📷 Manchester United révèle son maillot domicile pour la saison 2020-2021

La saison 2019-2020 est terminée, place à la saison 2020-2021 et aux nouveaux maillots, qui pourraient d'ailleurs déjà être portés en Europa League par les clubs le désirant. Manchester United a présenté ses nouvelles vareuses, via une vidéo partagée sur ses réseaux sociaux :

🔍 The devil is in the detail.



đź”´ Presenting our new 2020/21 home shirt by @adidasfootball.#MUFC x #ReadyForSport