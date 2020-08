Le PSG privé de son métronome pour les quarts de finale de C1 ?

Catastrophe pour le PSG avec une blessure bien malvenue à l'entraînement.

Déjà privé de rythme de par l'arrêt définitif de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain pourrait également devoir jouer sans Marco Verratti, son métronome au milieu de terrain : l'Italien s'est occasionné une vilaine blessure à l'entraînement ce mardi et Thomas Tuchel n'est pas optimiste. "Il a pris un gros coup. Nous devons attendre le verdict, je dois parler avec le docteur, mais nous sommes très inquiets", déclare l'entraîneur parisien à L'Equipe.

Ce n'est pas le seul souci pour Paris, plusieurs joueurs ayant quitté le club, en fin de contrat, et Kylian Mbappé ne devant pas revenir à temps. "Il a repris la course ? Oui, mais c'est la Champions League, les gars. On ne joue pas un match amical. C'est un quart de finale et on reprend après 4 mois de pause. Peut-il y arriver ? Peut-il faire une grande performance ?", s'interroge Tuchel, visiblement inquiet.