Cristiano Ronaldo au PSG ? Le président de la Juventus réagit

Vendredi soir, la Vieille Dame a été éliminée par l'Olympique Lyonnais en huitième de finale retour de de la Ligue des champions (2-1). Malgré leur victoire, les Bianconeri n'iront pas à Lisbonne pour participer au Final 8.

Cristiano Ronaldo, auteur d'un doublé contre l'OL vendredi soir, vient de vivre une terrible désillusion avec l'élimination de la Juventus. Il y a quelques jours, France Football indiquait que la star portugaise était intéressée à l'idée de rejoindre le PSG et former ainsi un trio magique avec Neymar et Mbappé.

Le président de la Juventus Andrea Agnelli a réagi à cette rumeur après l'élimination des Bianconeri au micro de Sky Italia. "Cristiano Ronaldo au PSG ? Il va rester au club. Je suis sûr qu'il jouera encore pour la Juventus la saison prochaine (...) C'est un pilier de la Juventus et il le restera".