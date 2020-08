Ciro Immobile confie avoir été approché par un club de Premier League

Le Soulier d'or européen 2019-2020 a tranché concernant son avenir.

Ciro Immobile n'a pas arrêté d'empiler les buts cette saison : 36 en Serie A. Il a d'ailleurs remporté le Soulier d'or de Serie A et le Soulier d'or européen 2019-2020. Ses performances ont attiré une longue liste de prétendants dont Newcastle qui a approché son agent, plus tôt dans la saison, pour un possible transfert cet été.

"Pendant la période où l'on parlait d'un possible rachat de Newcastle par le fonds du Sheikh, ils ont appelé mon agent, Alessandro Moggi", a déclaré Immobile au Corriere Dello Sport. "Ensuite, la Premier League n'a pas approuvé cette proposition, ou le fonds s'est retiré, je ne me souviens pas très bien. Je sais qu'ils cherchaient également un entraîneur italien, Massimiliano Allegri ou Luciano Spalletti."

L'attaquant a décidé de jurer fidélité à la Lazio et veut disputer les années restantes de sa carrière au Stadio Olimpico. "J'ai l'intention de m'attacher à la Lazio pour toujours. La prolongation de contrat sera de trois ans, donc le contrat expirera en 2025 lorsque j'aurai 35 ans", a déclaré Immobile. "Avant mon arrivée à la Lazio, les contacts avec Naples étaient fréquents, mais pour une raison ou une autre, nous ne sommes jamais allés plus loin. Naples est la ville où je suis né, j'ai toujours suivi le Napoli avec affection, mais ce que la Lazio m'a donné et me donne n'a pas de prix", a conclu Ciro Immobile.