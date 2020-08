Le successeur de Vertonghen s'exprime: "Un avenir fantastique pour Tottenham"

Pierre-Emile Höjbjerg est un joueur de Tottenham et celui qui va porter le numéro de Jan Vertonghen chez les Spurs vit un rêve éveillé.

L'arrivée de Pierre-Emile Höjbjerg a été officialisé par les Spurs. Le milieu de terrain qui a coûté 16.6 millions d'euros et qui portera le numéro 5, ce qui en fait le successeur de Jan Vertonghen, s'est exprimé sur le site officiel du club entraîné par José Mourinho.

"Je suis très fier, très heureux, je suis aussi très excité d’être ici, je veux juste y aller, rencontrer tout le monde et jouer au football", a tout d'abord déclaré l'ancien joueur de Southampton. Il a ensuite parlé de ses ambitions avec le dernier finaliste de la Ligue des Champions. "J’aime apporter de l’énergie, j’aime apporter des victoires. J’espère juste que vous me comprenez à 100%. J’adore être le meilleur joueur possible de l’équipe et j’aime rendre les gens meilleurs, et je pense qu’il est important de savoir quel est votre rôle, contre qui vous jouez et ce qui est exigé de toi. Beaucoup de petits détails qui entrent tous dans une seule chose importante. Je pense qu'il y a un avenir fantastique pour le club et, espérons-le, pour moi aussi."

Pierre-Emile Höjbjerg a aussi porté le maillot du Bayern Munich dans sa carrière.