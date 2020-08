🎥 "Seulement deux assists": Dries Mertens charrie KDB pour son dixième anniversaire diabolique

Le 11 août 2010, à l'occasion d'un match amical contre la Finlande, Kevin De Bruyne célébrait sa toute première cap en équipe nationale. Dix ans plus tard, le médian de Manchester City a cumulé 74 caps, 19 buts et 34 assists avec les Diables Rouges.

Un anniversaire que ses partenaires ne pouvaient pas laisser passer. Romelu Lukaku, Axel Witsel et Dries Mertens le félicitent dans une vidéo publiée sur le compte Twitter des Diables. Avec humour, forcément, pour le Napolitain. "Tu ne m'as donné que deux assists, je suis un peu déçu, mais félicitations. Et aussi pour ta super saison avec Manchester City."

Some teammates wanted to congratulate @DeBruyneKev on his 10 years as a Devil! 😍💪 pic.twitter.com/idOxFz4M7u