Trent Alexander-Arnold élu meilleur jeune de Premier League

Déjà sacré champion d'Angleterre avec Liverpool il y a quelques semaines, Trent Alexander-Arnold vient désormais de remporter le titre de meilleur jeune joueur de la saison en Premier League.

Auteur d'un excellent exercice 2019/2020 en Premier League avec Liverpool, Trent Alexander-Arnold a été un artisan majeur du titre remporté par les Reds. Le défenseur anglais a même pris part à l'intégralité des rencontres de son équipe en championnat cette saison (38), pour un total de 4 buts inscrits et 13 passes décisives délivrées.

C'est donc assez logiquement que le joueur de 21 ans s'est vu décerné le titre de meilleur jeune joueur de la saison en Angleterre aujourd'hui. Une récompense qui résulte à la fois des votes de plusieurs experts du football anglais mais aussi de ceux du grand public. Pour être éligible, les prétendants devaient être agés de 23 ans maximum au coup d'envoi de la saison.

Ainsi, l'arrière droit des Reds devance trois autres joueurs appartenant au rival, Manchester United, puisque Marcus Rahsford, Mason Greenwood et Anthony Martial ne sont pas parvenus à lui faire de l'ombre. Pour rappel, Mason Mount (Chelsea), Christian Pulisic (Chelsea), Dean Henderson (Sheffield) et Jack Grealish (Aston Villa) étaient également dans la course.