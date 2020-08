Un champion du monde français à l'Atalanta?

L'Atalanta est éliminé de la Ligue des Champions mais les coéquipiers de Castagne retourneront la saison prochaine sur la plus grande scène européenne. Avec des renforts de qualité.

Est-ce que l'Atalanta va mettre la main au portefeuille pour acheter Florian Thauvin? D'après la Gazzetta Dello Sport, la réponse est oui. Le tout récent quart de finaliste de la Ligue des Champions serait enclin à transférer le champion du monde français qui porte actuellement le maillot de l'Olympique de Marseille.

Thauvin entre dans sa dernière année de contrat avec les Phocéens et il n'a pas prolongé. Les dirigeants de l'OM aimeraient donc le vendre, histoire de ne pas le laisser partir gratuitement dans un an. Il coûterait entre 15 et 20 millions.