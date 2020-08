L'UEFA dévoile son équipe de la semaine de Ligue des Champions

La semaine de Ligue des Champions s'est achevée hier soir par une victoire de l'Olympique Lyonnais sur Manchester City (3-1). Une rencontre surprenante qui est venue clôre quatre jours riches en émotions. L'occasion pour l'UEFA de dévoiler son équipe de la semaine.

En effet, via son compte Twitter officiel, l'instance européenne organisatrice de la compétition vient de révéler sa sélection des onze meilleurs joueurs de la semaine, en combinant les performances individuelles des quatre rencontres.

