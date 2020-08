De grosses écuries européennes s'intéressent à Wilfried Zaha

Départ en vue pour le coéquipier de Christian Benteke?

Cinq ans après son retour, Wilfried Zaha va-t-il quitter Crystal Palace? A 25 ans, l'attaquant ivoirien sort de deux très bonnes saisons avec les Eagles (14 buts et 15 assists sur les deux derniers exercices en Premier League) et ses performances attirent les regards. Le PSG et Dortmund, mais aussi l'AS Monaco, sont sur les rangs selon les informations de Sky Sports.