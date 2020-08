Léo Messi pourrait-il aller voir ailleurs ?

La claque infligée par le Bayern a profondément secoué le club catalan.

Après le départ (sans surprise) de Quique Setien, et un nettoyage inévitable qui attends le noyau catalan, la rumeur de départ de Lionel Messi prends désormais toute la place suite à l'annonce choc de l'icône.

Et les spéculations vont bon train sur sa prochaine destination possible, si cela venait à se concrétiser. Messi aurait, en effet, émis le souhait de quitter le Barça et selon Esporte Interativo, l'Inter resterait un candidat sérieux pour accueillir l'Argentin, alors que The Mirror annonce la piste anglaise et... Manchester City comme destination possible.

Le journal anglais rapporte que le très riche propriétaire de Manchester City souhaiterait saisir l'occasion pour attirer le joueur de 33 ans à tout prix, lors du prochain mercato qui s'annonce chargé. Bientôt un duo KDB-Messi ?